10 anni e non sentirli: la NBA di oggi è incredibilmente simile a quella di inizio 2012

Per certi versi in NBA il tempo sembra essersi fermato a dieci anni fa. Alcuni avvenimenti di questo inizio 2022, infatti, sono incredibilmente simili al 2012.

Ad esempio i migliori realizzatori della stagione, al momento, sono gli stessi di 10 anni fa. Si tratta di LeBron James e Kevin Durant. LBJ all’epoca giocava per i Miami Heat con 26.8 punti a partita, oggi con i Los Angeles Lakers (a 37 anni) ne mette 28.6 per gara. KD, invece, nel 2012 indossava la maglia degli Oklahoma City Thunder con 28.1 punti per gare, oggi ne mette 29.9 con i Brooklyn Nets. I due si sono scambiati le Conference ma dominano ancora la classifica dei marcatori.

I tanti casi di Covid inoltre hanno spinto varie squadre a richiamare dei veterani che non giocavano in NBA da diverso tempo. Fra questi spiccano in particolare Lance Stephenson e Mario Chalmers, tornati protagonisti rispettivamente con le maglie di Indiana e Miami.

Ci sono poi anche avvenimenti meno lieti che riportano al 2012. E’ il caso di Ricky Rubio che si è nuovamente rotto il crociato del ginocchio sinistro. Qui ad essere precisi l’infortunio è avvenuto nel finale del 2021 mentre la prima volta su a Marzo del 2012 ma le coincidenze sono comunque particolarissime.