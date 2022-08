10 giovani stelle nascenti pronte a stupire a EuroBasket 2022

I roster per EuroBasket 2022 sono costellati di stelle, con i più grandi nomi del basket che si presenteranno nell’evento di punta d’Europa a settembre.

Lo stesso si potrebbe dire dell’impressionante numero di giovani emergenti che cercheranno di dimostrare di appartenere al livello di artisti del calibro di Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic.

In questa anteprima, mettiamo in evidenza 10 giocatori, nati dal 2000 in poi, che dovrebbero avere un impatto notevole sulla competizione.

Franz Wagner – Germania

Ala

Data di nascita: 27 agosto 2001 (20 anni)

Altezza: 2,08 m

Squadra: Orlando Magic (Stati Uniti)

Dall’ultima volta che Franz Wagner è sceso in campo in una competizione FIBA ​​nel 2019, molto è cambiato. Si è iscritto all’Università del Michigan, è cresciuto fino a 2,08 m, è diventato un colosso difensivo e un giocatore molto versatile in generale. E è stato scelto con la numero 8 dagli Orlando Magic al Draft NBA 2021. Dopo una stagione di successo, in cui ha fatto parte dell’NBA All-Rookie First Team e ha messo a referto una media di 15,2 punti e 2,9 assist, chiudendo con il 35% dalla lunga distanza, Wagner si è vestito per la prima volta questa estate per la nazionale maggiore tedesca.

La Germania avrà bisogno della sua eccellenza difensiva, ma farà anche affidamento su di lui come ballhandler secondario e tiratore accanto a Dennis Schroder. Per Wagner, questo sarà un torneo speciale. La poliedrica ala è nata a Berlino, città ospitante della fase finale della competizione e ha giocato per più della metà della sua giovane vita nell’ALBA Berlino. Pertanto, questo torneo rappresenta un’opportunità per Wagner di creare un altro momento memorabile nella sua città natale.

Deni Avdija – Israele



Ala

Data di nascita: 3 gennaio 2001 (21 anni)

Altezza: 2,03 m

Squadra: Washington Wizards (Stati Uniti)

Deni Avdija sa cosa vuol dire essere protagonista di una competizione FIBA, avendo vinto l’EuroBasket FIBA ​​​​U20 nel 2018 e, davanti al pubblico di casa, nel 2019, dove è stato anche votato MVP del torneo dopo aver riempito il figlio delle statistiche. Solo un anno dopo, Avdija è stata arruolata con la nona scelta assoluta dai Washington Wizards nel Draft NBA 2020. L’ala ha avuto un impatto immediato, ricoprendo un ruolo di rotazione con la sua versatilità difensiva e rendendo la vita più facile ai suoi compagni di squadra in vari modi. Nella sua seconda stagione ha chiuso con una media di 8,4 punti, 2,0 assist e il 32% da tre in oltre 24 minuti per gara con gli Wizards.

Avdija non rappresenza la nazionale maggiore israeliana da quando è andato negli Stati Uniti, quindi in questo EuroBasket mostrerà quanto è migliorato negli ultimi due anni. Israele cercherà il suo primo posto nella Top 10 di EuroBasket ​​dal 2005 a oggi.

Alperen Sengun – Turchia



Ala grande

Data di nascita: 25 luglio 2002 (20 anni)

Altezza: 2,06 m

Squadra: Houston Rockets (USA)

Alperen Sengun ha dominato la stagione 2020-21 in modo inimmaginabile. Ha vinto il trofeo MVP nella BSL turca ed ha eccelso nella FIBA ​​Europe Cup e nel torneo di qualificazione olimpica maschile FIBA​​​​. Il giovane lungo ha fatto a pezzi le squadre con il suo inarrestabile gioco interno, il suo saper prendere rimbalzi offensivi e la sua impressionante capacità di passaggio. Attraverso le sue esibizioni, Sengun ha attirato l’attenzione della NBA e alla fine hanno deciso di sceglielo come sedicesimo nel Draft NBA 2021.

Negli Stati Uniti ha subito giocato un ruolo di rotazione significativo per gli Houston Rockets, mettendo a referto una media di 9,6 punti, 5,5 rimbalzi, 2,6 assist e quasi una stoppata in poco più di 20 minuti a partita. Ha anche conquistato rapidamente il cuore dei tifosi grazie al suo stile di gioco, che sarà in mostra durante la fase a gironi a Tbilisi ma probabilmente anche più avanti nel torneo, dato che la Turchia schiererà una squadra forte che include anche Cedi Osman e Furkan Korkmaz, oltre a Larkin.

Theo Maledon – Francia



Point Guard

Data di nascita: 12 luglio 2001 (21 anni)

Altezza: 1,91 m

Squadra: Oklahoma City Thunder (Stati Uniti)

Nei suoi giorni da junior, Theo Maledon eccelleva in più tornei giovanili FIBA, contribuendo alle squadre francesi che hanno vinto l’oro al FIBA ​​U16 European Championship 2017 e l’argento al FIBA ​​U17 Basketball World Cup 2018. Successivamente, è passato con successo ai professionisti , vincendo l’LNB francese con l’ASVEL e guadagnandosi il premio di miglior giovane giocatore. Nel 2020 l’hanno scelto al Draft NBA e da allora ha giocato 116 partite NBA, con una media di 7,1 punti e 2,2 assist nella scorsa stagione. Al FIBA ​​EuroBasket 2022 il giovane farà parte di un roster fortissimo composto sugli esterni da Evan Fournier, Elie Okobo e Thomas Heurtel. Alle recenti qualificazioni europee della FIBA ​​Basketball World Cup 2023, il 21enne è sembrato sicuramente pronto per la sfida, con una media di 15,5 punti in due partite.

Nico Mannion – Italia



Guardia

Data di nascita: 14 marzo 2001 (21 anni)

Altezza: 1,91 m

Società: Segafredo Virtus Bologna (ITA)

Nico Mannion ha dato spettacolo quando ha indossato per la prima volta la maglia italiana all’EuroBasket ​​​​U16 del 2017. Da allora, la guardia si è affermata nei ranghi professionisti, è stata arruolata nella NBA dai Golden State Warriors ed è diventata un punto fermo per la Nazionale maggiore italiana. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi dello scorso anno, Mannion è tornato a casa per firmare con la Virtus Bologna, ma i suoi primi mesi lì sono stati sfortunati a causa di diversi problemi di salute. Per fortuna, il 21enne nelle ultime partite è tornato a essere quello di una volta: dinamico e fiducioso con la palla in mano, sarà uno dei principali giocatori offensivi italiani, responsabile di mettere punti sul tabellone ma anche mettere i suoi compagni di squadra, come Simone Fontecchio, Niccolò Melli, Gigi Datome e Achille Polonara, in posizioni di vantaggio.

Rokas Jokubaitis – Lituania



Point Guard

Data di nascita: 19 novembre 2000 (21 anni)

Altezza: 1,93 m

Squadra: FC Barcellona (ESP)

Rokas Jokubaitis fornisce alla squadra abilità di guida, un buon tiro esterno e la capacità di gestire efficacemente il pick-and-roll con le superstar lituane Jonas Valanciunas e Domantas Sabonis. Il 21enne sta uscendo da un anno lungo in cui inizialmente è stato arruolato nel secondo turno del Draft NBA 2021. Invece di trasferirsi immediatamente ai New York Knicks, Jokubaitis ha firmato a Barcellona, ​​dove ha giocato un ruolo significativo in 81 partite con la squadra del suo connazionale e MVP di EuroBasket FIBA ​​​​2003, Sarunas Jasikevicius. Ha concluso la stagione vincendo la Coppa di Spagna e il Rising Star Award di EuroLega, dopo aver tenuto una media di 7,1 punti e 2,7 assist a partita. Al FIBA ​​EuroBasket 2022, Jokubaitis cercherà di aiutare la Lituania a raggiungere la prima medaglia dal 2015.

Usman Garuba – Spagna



Centro

Data di nascita: 9 marzo 2002 (20 anni)

Altezza: 2,03 m

Squadra: Houston Rockets (USA)

Usman Garuba torna nella nazionale maggiore spagnola dopo aver giocato quattro partite alle Olimpiadi dello scorso anno. Da allora, il giovane grande uomo ne ha passate parecchio. La scorsa estate è stato scelto nel primo turno del Draft NBA dagli Houston Rockets. Nel suo anno da rookie, ha avuto alcuni problemi di infortuni e ha giocato solo 35 partite in totale tra NBA e G-League, quindi il FIBA ​​EuroBasket 2022 potrebbe essere una gradita opportunità per Garuba per tornare in pista, aiutare la Spagna a competere per una medaglia e potenzialmente organizzare una seconda stagione di successo nella NBA. Dopotutto, il ventenne ha molta esperienza nelle competizioni FIBA, avendo guadagnato tre medaglie, due delle quali d’oro, oltre a un MVP e tre nomine come All-Star Five in vari EuroBasket Giovanili FIBA. Per la Spagna ci si aspetta che abbia un impatto nella posizione di centro con la sua difesa versatile.

Karlo Matkovic – Croazia



Centro

Data di nascita: 29 dicembre 2001 (20 anni)

Altezza: 2,08 m

Squadra: Cedevita Olimpija (SLO)

Sono stati un paio di mesi turbolenti per il lungo croato Karlo Matkovic. All’inizio di quest’anno il ventenne è entrato nel draft e si è messo sul radar delle squadre NBA attraverso eccezionali allenamenti pre-draft, che alla fine lo hanno portato a essere selezionato al 52° posto dai New Orleans Pelicans. In Europa, invece, Matkovic non è ancora un grande nome – ha giocato solo due partite FIBA ​​con la Croazia e non ha mai partecipato a una delle grandi competizioni internazionali per club -, ma al FIBA ​​EuroBasket 2022 le cose potrebbero cambiare. Il classe 2001 è un atleta incredibile, che può prendere praticamente qualsiasi passaggio alley-oop lanciato nella sua direzione. Ha il potenziale per essere un protagonista durante il torneo. Inoltre, protegge efficacemente il canestro, dando alla Croazia un’efficace opzione interna.

Keye Van Der Vuurst de Vries – Olanda



Point Guard

Data di nascita: 29 dicembre 2001 (20 anni)

Altezza: 1,91 m

Club: Filou Ostenda (BEL)

Keye van der Vuurst de Vries entra nella competizione con molta esperienza FIBA, avendo giocato quattro Campionati EuroBasket Giovanili ​​​​(nel 2018 ha guidato l’Olanda alla medaglia d’oro ai Campionati Europei FIBA ​​U18, Divisione B, con una prestazione da 35 punti in finale), 13 partite in EuroBasket o Qualificazioni Mondiali per la nazionale maggiore, oltre a tre stagioni nella Basketball Champions League. Il ventenne ha avuto una stagione di successo, aiutando Oostende a raggiungere le semifinali della BNXT League e con una media di 9,3 punti, 6,5 assist e il 37% da tre punti. Per l’Olanda van der Vuurst de Vries ha debuttato a soli 16 anni e da allora è diventato un titolare. L’esterno sarà in cabina di regia e ci si può aspettare che finisca vicino alla vetta della classifica degli assist del torneo poiché è un fantastico passatore con grande visione e precisione nei passaggi.

Kerr Kriisa – Estonia



Point Guard

Data di nascita: 2 gennaio 2001 (21 anni)

Altezza: 1,88 m

Club: Università dell’Arizona (USA)

Per Kerr Kriisa EuroBasket 2022 sarà la prima opportunità di giocare sul suolo europeo dal 2020. Da ragazzo l’esterno estone si è distinto in diversi Campionati EuroBasket Giovanili, ma due anni fa si è trasferito dall’altra parte dell’Oceano per frequentare l’Università dell’Arizona. Nella sua seconda stagione lì ha tenuto una media di 9,7 punti, 4,7 assist e ha tirato con il 34% da tre su sette tentativi a partita, aiutando la sua squadra a raggiungere le Sweet Sixteen del torneo NCAA. Finora Kriisa non ha avuto un grande impatto per la nazionale maggiore dell’Estonia, ma la situazione è destinata a cambiare quest’estate poiché farà affidamento sulla capacità del giovane di fare canestri dalla distanza e sulle sue abilità di regia, attraverso le quali sarà in grado di coinvolgere il grande uomo e stella dell’Estonia, Maik Kotsar.

