Il sito online numero uno a livello europeo quando si tratta di EuroLega, Eurohoops, ha stilato la top 10 dei giocatori più pagati, non mettendo nessuno di Milano e – probabilmente – dimenticandosi di Mike James, vista la sua situazione contrattuale.

Ricordiamo che Mike James la scorsa primavera è entrato in rotta di collisione con Dimitris Itoudis e ha finito la stagione in NBA con i Brooklyn Nets. Al momento l’americano è ritornato a Mosca, perché ha ancora 2 anni di contratto, in attesa di sapere quale sarà il suo futuro.

Il decimo di questa top 10 guadagna circa 1,8 milioni a stagione e probabilmente Mike James guadagna un po’ di più, visto il suo retweet dell’articolo di Eurohoops con annesso commento:

“Potremmo aver bisogno di un nuovo conteggio”.

🤔🤔🤔🤔🤔 we might need a re count https://t.co/RZMD1g3K6R — Mike James (@TheNatural_05) August 26, 2021

Noi non sappiamo esattamente le cifre del contratto di Mike James ma, ripetiamo, presupponiamo che le cifre del suo contratto siano più alte. Altrimenti non si spiegherebbe la polemica di Mike James con Eurohoops su Twitter.

Forse il sito ha deciso di non inserirlo in questa lista perché difficilmente rimarrà a Mosca per la stagione e quasi certamente nessuna squadra di EuroLega potrà accollarsi il suo stipendio. Perciò probabilmente credono che in qualche modo MJ tornerà dell’altra parte dell’Oceano Atlantico e firmerà con qualche franchigia NBA, magari un contratto non garantito o un two-way contract. Perché a Brooklyn ha dimostrato ancora una volta di poter essere tranquillamente un giocatore di rotiazione in NBA.

