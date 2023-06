100 punti in una gara, la migliore media realizzativa e le squadre più forti: ecco tutti i record insuperabili della NBA

Anno dopo anno la NBA aggiunge novità particolarmente ghiotte sul muro dei record sotto l’orizzonte delle statistiche, per esempio, in questa stagione le scommesse sportive sul numero di punti massimo segnato da un cestista in carriera hanno subìto un notevole cambiamento, nei prossimi paragrafi scopriremo tutti i dettagli.

Sono tantissimi i record e le prestazioni al limite della perfezione che giocatori di basket e squadre hanno regalato nella storia della pallacanestro americana: ecco alcune curiosità statistiche sensazionali.

LeBron è il cestista che ha realizzato più punti in carriera

Ecco il dettaglio appena accennato, perché questo è sicuramente il record che resterà al top delle speciali classifiche all time per tantissimo tempo. Il record realizzato in carriera da Kareem Abdul Jabbar di 38387 punti ha dominato le statistiche dal 1989 fino al 2013, quando a febbraio, James LeBron ha superato brillantemente questo record agguantando i 38700 punti a fine stagione.

Al terzo posto c’è Karl Malone con 36928 punti, quarta posizione per Kobe Bryant con 33643 punti e quinto posto per Michael Jordan in questa speciale classifica con 32292 punti realizzati in carriera.

Wilt Chamberlain: 100 punti in un solo match e altri record

I record di questo atleta formidabile sono diversi, per esempio è il cestista che ha effettuato più rimbalzi in assoluto: ben 23924. Chamberlain è anche il secondo miglior giocatore di basket per media realizzativa in carriera con 30,07 punti a partita.

Nella stagione 1961 – 1962 il colosso di 216 centimetri riuscì a maturare una media punti di 50.4 a partita, fissando anche il record assoluto ancora oggi valido di 4029 punti realizzati nella stagione, fra questi, 100 punti furono messi a segno in una sola gara, quella tra Philadelphia Warriors e New York Knicks del 2 marzo 1962. In questo match, Chamberlain realizzò anche il record di 59 punti in un solo tempo, il secondo.

Michael Jordan: il miglior giocatore della NBA

Il sito ufficiale della NBA descrive Michael Jordan come il miglior cestista della categoria per acclamazione del pubblico, oltre alla sua popolarità il numero 23 è il migliore in assoluto per quanto riguarda la media realizzativa, perché ha superato il record di Chamberlain e ha raggiunto i 30.12 punti a partita, diventando anche statisticamente il più grande di tutti.

Le franchigie che hanno vinto più titoli

Le quote delle scommesse nba sui record all time offrono sempre tante sorprese in ogni campionato e per quanto riguarda le squadre più forti a dominare la classifica dei titoli vinti, Boston Celtics e Los Angeles Lakers sono sul tetto delle statistiche con 17 vittorie dei campionati NBA.

Al secondo posto ci sono i G.S. Warriors con 7 titoli, seguiti dai Bulls di Jordan che dal 1991 al 1998 hanno vinto 6 volte il campionato NBA. Chiudono questa speciale classifica con 5 titoli i San Antonio Spurs, prima delle franchigie con 3, 2 e un titolo.