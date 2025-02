2 franchigie NBA hanno perso soldi durante la scorsa stagione

Secondo le valutazioni di CNBC, la maggior parte delle squadre NBA ha registrato profitti nella scorsa stagione. Ben 27 delle 30 franchigie hanno chiuso l’anno con un saldo positivo, mentre solo due team hanno registrato perdite economiche.

Le squadre NBA in perdita: Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers

Le uniche due squadre a chiudere in rosso sono state i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers. I Bucks hanno subito una perdita di 14 milioni di dollari, mentre i Clippers hanno registrato un deficit ben più significativo, pari a 114 milioni di dollari. Questi dati evidenziano le difficoltà finanziarie di alcune franchigie nonostante la crescita complessiva del business NBA.

Phoenix Suns: il Punto di Equilibrio

I Phoenix Suns si sono distinti per essere l’unica squadra NBA a chiudere la stagione senza guadagni né perdite. Il loro bilancio è risultato neutro, con un saldo pari a zero. Questo li colloca esattamente al centro tra le squadre più e meno redditizie della lega.

Le squadre NBA più redditizie

Come prevedibile, le franchigie dei grandi mercati hanno ottenuto i maggiori profitti:

Los Angeles Lakers : 191 milioni di dollari di guadagno

: 191 milioni di dollari di guadagno New York Knicks : 178 milioni di dollari di guadagno

: 178 milioni di dollari di guadagno Golden State Warriors: 155 milioni di dollari di guadagno

Questi numeri confermano che le squadre situate in città con un’elevata base di tifosi e forti opportunità di marketing generano entrate significativamente superiori rispetto ad altre franchigie.

Conclusione

La NBA si conferma un business altamente redditizio per la maggior parte delle squadre, ma la situazione finanziaria varia notevolmente tra le franchigie. Mentre i Lakers, i Knicks e i Warriors continuano a dominare in termini di guadagni, altre squadre come i Clippers e i Bucks devono affrontare sfide economiche più complesse. Sarà interessante osservare come evolveranno le strategie finanziarie delle diverse squadre nelle prossime stagioni.