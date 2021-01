2020 maledetto per Karl-Anthony Towns, ha avuto anche un brutto incidente a Los Angeles

Il 2020 è stato un anno veramente difficile per Karl-Anthony Towns che ha subito diversi lutti familiari a causa del Covid-19, compreso quello della madre. Non che il 2021 sia iniziato molto meglio, dato che il prodotto di Kentucky qualche giorno fa è risultato anch’egli positivo.

Come se non bastasse il lungo di Minnesota ha avuto anche una brutta disavventura a Los Angeles, dove è stato investito da un guidatore ubriaco durante la off-season. Fortunatamente per lui le conseguenze non sono state gravi, essendosi limitate a una notte in ospedale ma senza alcuna ripercussione sul basket, anche in virtù del periodo in cui l’incidente è avvenuto.

A raccontare l’episodio è stato lo stesso KAT rispondendo su Instagram a un follower che gli chiedeva come avesse fatto a superare tutte le peripezie dei mesi scorsi. Il giocatore dei Timberwolves ha risposto accennando all’incidente e ringraziando la famiglia, la fede e la sua fidanzata per averlo aiutare a passare sopra i brutti avvenimenti che si sono susseguiti nello scorso anno.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.