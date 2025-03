23 a giornata LBA: l’analisi dei match!

Ci avviciniamo al rush finale e ogni giornata può essere un crocevia per gli esiti finali.

Il miracolo di San Gennaro si è avverato con la clamorosa vittoria di Napoli contro la Virtus Bologna: la lotta retrocessione è apertissima e ci sono ben cinque squadre coinvolte (Pistoia 10, Napoli – Scafati – Varese – Cremona a 12).

Trapani ha sciorinato una prestazione da hall of fame in casa con Trieste siglando 131 punti (quarto punteggio più alto di sempre della storia del campionato) e ruggisce in maniera prepotente ribadendo l’obiettivo scudetto più volte sbandierato da Antonini.

Anche in vetta la situazione è molto ingarbugliata: Trapani, Bologna, Brescia e Trento sono prime a pari merito con 32 punti, appostata a quota 30 c’è Milano, seguita da Reggiana (28), Trieste e Tortona (26). Continua la rincorsa disperata di Spahija a un posto nei play-off (Venezia è attualmente 9a a quota 24). Nel purgatorio Sassari e Treviso a quota 16, relativamente tranquille ma occhi aperti che nulla è scontato.

Trieste sorride per i recuperi di Valentine e Reyes, mentre Ross è in procinto di rientrare in gruppo ma sarà ancora out contro la Virtus Bologna. Gli emiliani stanno attraversando un momento di calo e le ultime partite di Eurolega saranno soltanto un’agonia (sconfitta in settimana anche a Maccabi); rientra Clyburn e Shengelia sarà regolarmente in campo per conversione della squalifica di 1 giornata in ammenda. Bologna è favorita su Trieste.

Trapani ospita Brescia nel lunch match domenicale. Sarà una sfida delicatissima per la classifica e importante per misurarsi in vista dei playoff. I 131 punti di sabato scorso hanno infuocato un pubblico sempre più trascinatore dei suoi beniamini; Brescia è costante, organizzata, cinica, ha tutto per resistere ai colpi dell’entusiasmo siculo. Intanto, il patron Antonini ha annunciato la trattativa per un top player in vista del finale di stagione. Il colpo di mercato promesso già da qualche mese non è ancora arrivato, ma è uscito Tibor Pleiss direzione Panathinaikos che ha alleggerito il monte ingaggi. L’innesto potrebbe provenire da qualche franchigia Eurolega che non si qualificherà ai playoff. Pronostico pro-Trapani.

Il derby campano è affascinante. Scafati giocherà davanti al suo pubblico avendo vinto il ricorso sulla squalifica del campo da gioco. Napoli prova a recuperare in extremis Green. Chi vince vede la luce, chi perde ha un piede in A2. Sarà una partita ad altissima tensione, ma è chiaro che Scafati è favorita avendo il fattore campo.

Venezia deve vincere sul campo di Reggio Emilia se vuole ambire a un posto nei play-off. In caso di sconfitta la situazione potrebbe complicarsi, tenendo conto che Tortona ha l’occasione di due punti facili in casa contro Pistoia. Reggio ha disputato il match di BCL in settimana e può arrivare un po’ stanca, anche se a Varese domenica scorsa ha dimostrato uno stato di forma fisica più che ottimo. La lotta sotto le plance Kabengele vs Faried sarà molto interessante. Venezia leggermente favorita.

Sassari è in ripresa dopo il colpo esterno a Treviso. Arriva in terra sarda la Vanoli Cremona, squadra da non sottovalutare nonostante i soli 12 punti in classifica. Sul caso Sokolowski non ci sono ancora luci, fatto sta che il giocatore è in Polonia e non fa più parte della roster. Esordisce Bryante Weber davanti al suo nuovo pubblico. Sassari è favorita.

L’Olimpia Milano è in una situazione di classifica delicata e non può prendersi il lusso di snobbare la LBA, soprattutto perché al Forum arriva un’agguerrita Dolomiti Trento. Gillespie, Nebo e Dimitrijevic ai box, Mirotic scende in campo ma sarà gestito. Nessuna assenza per Galbiati. Favoriti i rossi.

Tortona – Pistoia probabilmente non avrà troppo da raccontare. Il team di Okorn sta scendendo in campo animato dallo spirito di orgoglio, ma le difficoltà tecniche sono evidenti e il roster si è troppo indebolito dopo le partenze di metà pacchetto stranieri. Tortona è in super-forma come dimostrato a Scafati settimana scorsa e tutto fa pensare a una partita monodirezionale.

Treviso ha vissuto una settimana molto tribolata da eventi societari (c.d.a. tenutosi Lunedì). E’ stato confermato Vitucci alla guida della squadra e sono state valutate prime soluzioni per mettere una pezza all’infortunio di Kyle Bowman (da capire ancora l’entità ma starà fuori almeno un paio di partite). I veneti sono in crisi prolungata ma godono di una discreta tranquillità di classifica per i punti conseguiti nella prima parte di campionato. Varese sconta ancora l’assenza di Gray, mentre J. Johnson resta formalmente in rosa ma sostanzialmente fuori dal progetto. Il match perso in casa contro Reggio ha fatto perdere certezze a Kastritis che inizia a sentirsi sotto pressione.

QUINTETTO FANTA-LBA

Coach: Walter De Raffaele

G1: Rob Gray

G2: Justin Robinson

A1: Davide Alviti

A2: Rashwan Thomas

C1: Mfiondu Kabengele

Leggi anche: Com’è andato l’esordio di Gallinari e McGee con i Vaqueros de Bayamon?