24a giornata LBA: presentiamo i match!

La LBA ha vissuto una settimana inquieta a causa del servizio de Le Iene Show in merito ad alterazioni statistiche collegate al mondo delle scommesse. All’esito di quanto andato in onda, tuttavia, non è stato riscontrato alcun sistema inquinato tale da poter giustificare titoloni come “Terremoto nel Basket italiano” da parte di taluni organi di informazione. E’ emersa, semplicemente, una responsabilità circoscritta e individuale da parte dei alcuni ragazzi (peraltro, collaboratori esterni non tesserati) addetti alle statistiche dei club di Scafati e Napoli, da cui quest’ultime hanno prontamente preso le distanze e annunciato di agire nelle sedi competenti a tutela della propria immagine.

Tornando al campo, appare complicatissimo ad oggi provare a delineare accoppiamenti play-off, essendo la situazione ancora apertissima (tra la prima, Trapani, e l’ottava, Trieste, ci sono appena 6 punti di distanza in classifica); la lotta salvezza è ugualmente aperta, con Scafati che potrebbe essere individuata come possibile retrocedente a causa della sanguinosa sconfitta nel derby con Napoli.

Derby delle due isole tra Sassari e Trapani. Nell’attesa dell’annunciato “colpo playoff” promesso da Antonini, i granata sono in vetta dopo lo spettacolare match casalingo vinto contro Brescia. Sassari ha ipotecato la salvezza con l’ultima vittoria contro Cremona: il posto nel limbo può sia smorzare l’intensità agonistica dei sardi sia dargli una maggior serenità di performance. Trapani è un tamburo battente e vuole proseguire la sua marcia. Non dovrebbero esserci assenze nè da una parte nè dall’altra: gli uomini di Repesa sono favoriti. Palla a due Sabato 29 Marzo ore 20.00.

Varese – Scafati è uno scontro salvezza dal peso enorme. I campani sono in crisi profonda e Ramondino non sembra aver dato una buona impronta (2 vinte e 7 perse). Peraltro, piove sul bagnato: ufficializzata la rescissione di Rob Gray, capocannoniere della LBA (da indiscrezioni raccolte, pare aver avuto una dura lite con il presidente nel post partita). Varese ha puntellato il roster con il tesseramento di Ethan Esposito (scambiato con Niccolò Virginio a Verona), e adesso non può più fallire. I lombardi sono stra-favoriti e pronti a una gran partita in quel di Masnago. Palla a due Domenica30 marzo ore 16.30.

Cremona ha l’occasione per fare punti pesanti. Arriva Treviso al Pala-Radi, franchigia non troppo performante in esterna. Il roster di Brotto ha del talento, soprattutto dopo l’innesto di Christon, e nonostante le tante sconfitte conseguite lotta fino alla sirena riaprendo spesso i match con parziali inaspettati. Rescisso Dario Dreznjak che si accasa nel campionato cipriota. Per Treviso, invece, è stagione finita per Harrison (il club già al lavoro per sostituirlo). Il pronostico tende leggermente verso Cremona, causa fattore campo. Palla a due ore Domenica 30 marzo ore 17.30.

Scontro di alta classifica tra Trento e Brescia. Galbiati non si fa scuotere dai rumors circa un suo prossimo incarico sulla panchina della Virtus Bologna e intende chiudere nel migliore dei modi la RS. Brescia, mai come quest’anno, ha la maturità di gioco per candidarsi alla vittoria del campionato. I blu sono leggermente favoriti sui bianconeri. Palla a due Domenica 30 Marzo ore 18.15.

Pistoia – Trieste possibile trappola? Intanto per i toscani esordisce Kadeem Allen (ex NBA), mentre le dinamiche societarie sono in totale evoluzione (sarà stravolto il C.D.A.). Trieste sta bene, aspetta il rientro di Ross ma ha in Ruzzier le sue garanzie. Potrebbe sicuramente venir fuori un match mono-direzionale, ma occhio, in LBA nulla è scontato. Palla a due Domenica 30 Marzo ore 19.00.

Venezia ospita Tortona nella gara più importante della stagione: in caso di sconfitta per Spahija si complica la corsa disperata a un posto nelle prime 8, in caso di vittoria si va verso la rampa di lancio per un gran round finale. I leoni hanno il morale alle stelle per la qualificazione alle final 8 di Champions League. Venezia è favorita. Palla a due Domenica 30 Marzo ore 20.00.

Una Virtus Bologna ferita nell’orgoglio dalla batosta di Belgrado cerca riscatto. Arriva al PalaFiera la Reggiana, leggiadra nel ruolo di “squadra sgambetto” e pienamente in lotta per un buon posto al playoff. Bologna saluta Tucker, Visconti e Grazulis: l’obiettivo è asciugare le rotazioni in vista del finale di stagione con impegno unico in LBA. Favorite le VuNere. Palla a due Lunedì 31 Marzo ore 19.45.

Napoli – Milano chiude il turno. Sfida affascinante che promette gran spettacolo al PalaBarbuto (verso il sold-out). Napoli intravede la luce in fondo al tunnel post-derby vinto a Scafati, guidata da un Kevin Pangos in versione artigiano della qualità e il duo Pullen – Green mattatori del match. Milano è in zona classifica aperta, non può permettersi più passi falsi altrimenti rischia di qualificarsi in posizione scomodissima al playoff. Milano parte leggermente favorita, ma la bolgia partenopea è pronta a fare la sua parte. Palla a due Lunedì 31 Marzo ore 20.30.

QUINTETTO – Coach: Jamion Christian

P1: Justin Robinson

P2: Tyler Ennis

A1: Markel Brown

A2: Toko Shengelia

C: Miro Bilan

P: Ruzzier, Treier, Benetti, Nikolic, Niang.

Buon weekend di LBA!

Leggi anche: EuroBasket 2025: ecco il girone dell’ItalBasket a Cipro!