26a Giornata di LBA: l’analisi dei match.

Cinque gare al termine della Regular Season di LBA.

Cinque gare per determinare sia gli accoppiamenti dei playoffs, mai come quest’anno di livello alto e con pronostici complicatissimi da formulare, sia le due franchigie che saluteranno la massima serie.

Napoli – Varese è la gara che può ipotecare la salvezza per una delle due. Giorgio Valli si porta dietro il merito di aver risollevato le sorti di una stagione deprimente fino all’undicesima giornata e ha tutta l’intenzione del mondo di completare il capolavoro (ottenendo, peraltro, il rinnovo di contratto automatico in caso di raggiungimento dell’obiettivo). Kastritis e i suoi sono fortemente sotto pressione: il suicidio di Masnago Domenica scorsa contro Cremona ha scatenato una pesante contestazione da parte dei supporters, irritati dal modo in cui Varese abbia buttato via una partita incanalata verso la vittoria. Napoli, in caso di successo, salirebbe a quota 18, diventando quasi irraggiungibile sia per Varese (ora ferma a 14) che per Scafati (a 12). Il pronostico va’ verso i padroni di casa. Palla a due ore 20.00 Sabato 12 Aprile.

Scafati alla ricerca disperata di una vittoria che manca da oltre due mesi. L’unica chance per tenere ancora aperto il discorso salvezza è fare almeno altre due vittorie nelle tre gare casalinghe residue, tenendo conto che le trasferte a Brescia e Milano appaiono abbastanza proibitive. Reggiana torna da Malaga con una pesante batosta, volge già l’attenzione a gara 2 ma nel frattempo ha necessità di continuare a far punti in LBA. Gli ospiti al PalaMangano partono favoriti, ma occhio all’orgoglio dei campani. Palla a due ore 21.00 Sabato 12 Aprile.

Gli Shark sentono l’odore del sangue di Treviso. Mezzogiorno siculo per saldare il primato in classifica (ad oggi conteso con Bologna e Brescia a quota 36), arriva sull’isola il team di Vitucci, per nulla brillante negli ultimi match disputati e sempre più verso un finale di stagione “insipido” (salvezza ormai raggiunta e 0 speranze playoff). Trapani è nettamente favorita. Palla a due ore Domenica 13 Aprile ore 12.00.

Milano in passeggiata casalinga contro Pistoia. E’ quasi impossibile ipotizzare un match con un po’ di storia. L’EA7, peraltro, reduce dalla doppia sconfitta di Napoli e Reggio, dovrà affrontare questo finale di RS con la massima attenzione perché rischia un posizionamento pessimo. I toscani giocano per la bandiera, ormai sono pochissime le speranze salvezza. Palla a due Domenica 13 Aprile ore 13.00.

Sassari-Tortona è una sfida interessante e non scontata. I sardi si trovano in una situazione di classifica tranquilla e termineranno l’anno salvi ma senza playoff; Tortona è nella mischia delle contendenti a un biglietto per le final8, al momento nona in classifica ma pari-merito con Venezia e a meno due da Reggiana. Per le motivazioni in ballo è pronosticabile un successo del team di De Raffaele, tuttavia non si può non preventivare un’ottima performance di Sassari davanti al proprio pubblico. Palla a due Domenica 13 Aprile alle 17.30.

Venezia ospita Trieste al Taliercio, palaSport che si appresta a vivere le ultime gare della Reyer, presto pronta ad accasarsi nella nuova arena di Bosco dello Sport. L’infortunio di Ennis pesa quanto un macigno ed è ora di trovare nuove sicurezze in regia che sono chiamati a dare Moretti e Casarin. Trieste ha recuperato Ross, già in buona forma visto nella vittoria interna con Napoli. Sotto le plance Kabengele potrebbe caricarsi il peso della squadra sulle spalle. Venezia favorita. Palla a due Domenica 13 Aprile ore 18.15.

Trento va a Cremona. Galbiati ritrova il sorriso con la vittoria interna (sofferta) con Scafati. Cremona ha trovato a Masnago la vittoria forse più importante dell’anno, valida come mezza ipoteca sulla salvezza. In caso di vittoria per Brotto e co. la missione è raggiunta. Trento è stata a lungo capolista e adesso è quarta: con questa partita può sia ricucire la distanza con le prime sia subire l’aggancio di Milano e Trieste e scivolare sesta. Ospiti favoriti. Palla a due Domenica 13 Aprile ore 18.15.

Il big-match di giornata è al PalaFiera. La Virtus Bologna affronta la capolista pari-merito Brescia. Dusko Ivanovic potrebbe operare scelte di gestione nell’ultimo match di Eurolega contro Barcellona in programma questa sera. Le VuNere stanno bene, hanno ritrovato una buona forma fisica come testimoniano gli ultimi successi conseguiti. Brescia è un osso duro, non ha alcuna voglia di fare da spettatore. Bologna parte in leggero vantaggio nel pronostico. Palla a due Lunedi 14 Aprile ore 20.00

QUINTETTO FANTA-LBA:

Coach: Ettore Messina

S5: Jacob Pullen, Justin Robinson, Amar Alibegovic, Zach LeDay, Mfiondu Kabengele

P: Erick Green, Francesco Candussi, Guglielmo Caruso, Giordano Bortolani, Matteo Librizzi.

