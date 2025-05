29a Giornata LBA: la preview dei match!

Siamo agli sgoccioli della Regular Season LBA, è il momento di raccogliere quanto seminato nell’anno. La situazione piazzamenti play-off è molto caotica, mentre in zona salvezza il miracolo di Pistoia ha Venezia a riacceso lo spirito di lotta nell’animo dei toscani che vogliono crederci fino all’ultima sirena.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Trento è a quota 40 punti, a pari punti con Brescia e a sole due lunghezze dalle prime pari-merito Trapani e Bologna, insidiata alle spalle da Milano a quota 38. Il match casalingo con Reggio ha un’importanza fondamentale per la classifica. L’ambiente è un po’ scosso dall’annuncio della separazione da Galbiati a fine anno, probabilmente in cerca di nuove esperienze estere. Reggio non è in formissima ma sa vincere pur non brillando, come dimostrato Domenica scorsa contro Napoli. Il team di Priftis prova a superare Trieste ma si guarda le spalle da Venezia. Si prevede una partita molto fisica. Trento favorita nel pronostico. Palla a due Sabato 3 Maggio ore 20.00.

ESTRA PISTOIA – VANOLI CREMONA

Pistoia ha compiuto un’impresa clamorosa domenica scorsa a Venezia, ricordando il contesto di una società in forte crisi e un roster stravolto dalle partenze e dagli ingressi di giocatori reduci da pesanti infortuni in cerca di visibilità.

Adesso i toscani ci credono, vincendo contro Cremona si regalerebbero la possibilità di sognare in vista dell’ultima giornata. Cremona ha tutta la motivazione del mondo di chiudere i conti e ottenere la salvezza matematica. In caso di sconfitta, si aprirebbero scenari di terrore in vista dell’ultimo match stagionale. Pronostico: Pistoia. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

DINAMO SASSARI – PALL. BRESCIA

I sardi nel limbo tra salvezza raggiunta e zona play-off matematicamente sfumata. In ogni caso si vuole regalare al proprio pubblico un bel saluto di fine stagione. Brescia è nella stessa situazione di classifica di Trento e deve lottare con il coltello tra i denti in questi ultimi due match. Pronostico tutto verso Brescia. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

GIVOVA SCAFATI – VIRTUS BOLOGNA

Potrebbe essere la partita più scontata del turno. Scafati attende solo la matematica per la retrocessione e il roster è stato già asciugato con la partenza di Maxhuni. Bologna corre per saldare il primato in classifica ed è la principale indiziata alla vetta. Ivanovic potrebbe gestire i minutaggi a risultato acquisito. Pronostico: vittoria larga di Bologna. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

BERTRAM TORTONA – NAPOLI BASKET

Napoli cerca il colpo esterno per conquistare la salvezza senza guardare ai risultati di Pistoia. Tortona ha ancora una piccola speranza di playoff ma deve sperare in una doppia sconfitta di Venezia contro Treviso e Varese. Entrambe sono in scia negativa (0 vittorie nelle ultime 4). Potrebbe venir fuori una partita equilibrata e combattuta fino alla fine. Pronostico leggermente tendente verso Tortona. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

NUTRIBULLET TREVISO – REYER VENEZIA

Treviso nella stessa situazione di classifica di Sassari, Venezia alla ricerca di un successo per suggellare la matematica qualificazione ai playoff. Al PalaVerde è sempre una bolgia e il tifo locale supporterà il team di Vitucci per salutare l’anno nel migliore dei modi. Venezia dopo lo shock di Domenica scorsa deve necessariamente compattarsi. Il pronostico va leggermente verso Venezia, ma sarà partita vera. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

OPENJOBMETIS VARESE – PALL. ALLIANZ TRIESTE

Kastritis ha ottenuto la salvezza, non scontata per come si era messa la classifica a un certo punto. Masnago renderà omaggio ai suoi beniamini e si prende il riconoscimento di pubblico più caldo del campionato. Trieste sta bene, ha vinto in scioltezza a Cremona e vuole chiudere in sesta posizione (al momento è pari punti con Reggiana). Gli ospiti sono favoriti. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

TRAPANI SHARK – OLIMPIA MILANO

E’ la super-mega partita di giornata, potrebbe essere un antipasto della finale playoff? Vedremo. Trapani corsara a Napoli, Milano è tornata a macinare gioco e punti ma l’anno molto altalenante la relega, al momento, in quinta posizione. Con due vittorie potrebbe rubare qualche posizione in classifica, sperando nei risultati negativi di Brescia, Trento e Trapani stessa. In casa granata non si respira un’aria serena: la guerra tra patron Antonini e tifo organizzato per la questione biglietti cari è aperta e rischia di influenzare fortemente l’armonia dell’ambiente. Pronostico: Trapani, ma solo per il fattore campo. Palla a due Domenica 4 Maggio ore 18.15.

QUINTETTO DI GIORNATA FANTA LBA

Coach: Neven Spahija

S5: Michael Forrest, JD Notae, Denzel Valentine, Toko Shengelia, Mfiondu Kabengele.

P: Davide Alviti, Christian Burns, Lorenzo Candussi, Jason Burnell, Bruno Mascolo.

