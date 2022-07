3 allenatori di Serie A che potrebbero essere dei coach NBA

Avete mai pensato a quante similitudini ci siano tra Serie A e NBA? No? Credete non ce ne siano? Ok, forse avete ragione voi. Però, se vi impegnate per davvero, scoprirete che qualcosa c’è. Per esempio ci sono 3 allenatori italiani che hanno delle grandissime somiglianze con 3 coach NBA: Carlo “Charlie” Recalcati, Gianmarco Pozzecco e Simone Pianigiani.

Charlie Recalcati – Gregg Popovich

Facile, no? Stiamo parlando di due che hanno scritto la storia della Serie A e dell’NBA rispettivamente. Eppure allenano ancora. Uno, Pop, è a pienissimo regime, nonostante i suoi 73 anni. L’altro, Charlie, quasi 77 primavere alle spalle, ha appena deciso di tornare in panchina per dare una mano al suo “figlioccio” Pozzecco con l’Italbasket dopo essersi ritirato dal basket giocato 4 anni fa. Questi due “santoni”, con le dovute proporzioni, hanno dato tantissimo al nostro sport, ottenendo enormi risultati sportivi.

Gianmarco Pozzecco – Jason Kidd

Ex playmaker, giovani allenatori, super esuberanti e coach per nulla tradizionali, come quando chiamavano gli schemi palla in mano. Entrambi non hanno ancora completamente tolto canotta, calzoncini e scarpette. Vivono lo spogliatoio più da compagni di squadra che da coach: sappiamo quanto Pozzecco sia amico – per esempio – di Marco Spissu e del rapporto speciale che si è subito venuto immediatamente a creare tra Kidd e Luka Doncic. Per loro i giocatori sono dei figli prima ancora che dei professionisti che devono allenare affinché si migliorino giorno dopo giorno da un punto di vista cestistico. Riusciranno a vincere con l’Italia e con Dallas? Da italiani e da europei speriamo di sì!

Simone Pianigiani – Erik Spoelstra

Non siamo impazziti. C’è una logica dietro a questo parallelismo. Ora ve la raccontiamo. Entrambi sono “profeti in patria” ed entrambi sono partiti dal bassissimo per poi vincere tutto con la rispettiva squadra d’appartenenza.

“Coach Spo”, dopo una parentesi in Germania all’Hertener Löwen, è arrivato a Miami come video coordinator, davvero l’ultima ruota del carro di un coaching staff, soprattutto in quel periodo, eppure è riuscito a vincere 2 titoli NBA con gli Heat.

Simone Pianigiani è un “prodotto” di Ferdinando Minucci, come ama definirlo. Lui, nato e cresciuto a Siena, ha iniziato ad allenare nelle giovanili della Mens Sana e ha terminato la sua avventura biancoverde con 6 Scudetti vinti (1 revocato), 5 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia (1 revocata).

Speriamo che questa nostra idea di articolo vi sia piaciuta, si tratta chiaramente di un giochino, di un esercizio di stile a nostro avviso molto carino. Vi abbiamo convinto che Serie A e NBA hanno qualche punto in comune?

