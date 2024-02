L’Estra Pistoia è la Cenerentola al ballo della Coppa Italia 2024, essendo l’unica neopromossa tra le 8 partecipanti poiché la Vanoli Cremona non è riuscita a qualificarsi, pur avendo disputato un ottimo girone d’andata. La formazione di coach Nicola Brienza ha stupito tutti e ha fatto del PalaCarrara il proprio fortino nella prima metà di campionato, dove ha battuto persino l’Olimpia EA7 Milano.

La prima avversaria dei toscani è l’Umana Reyer Venezia contro la quale hanno perso male in campionato domenica scorsa ma alle Final Eight tutto si azzera ed ecco quindi 3 motivi per cui Pistoia potrebbe vincere la Coppa Italia 2024.

Non ha nulla da perdere

Oggettivamente se Pistoia doovesse uscire al primo turno con Venezia nessuno le direbbe nulla perché ha già fatto un miracolo a essere riuscita a lasciarsi alle spalle squadre come Tortona e Sassari alla fine del girone d’andata. Quindi può giocare con la leggerezza di chi sa che, qualunque risultato otterrà, sarà un successo. Certo, prenderne 30 da Venezia non sarebbe il massimo, ma anche una sconfitta decorosa potrebbe andare bene perché oggettivamente il divario è tantissimo, soprattutto se non dovesse giocare – come sembra – Jordon Varnado. Ed è proprio per questo che la banda di Brienza potrebbe stupire tutti: non ha nulla da perdere!

L’accoppiata Moore-Willis

I due folletti americani hanno dimostrato in campo che insieme possono segnare tranquillamente una cinquantina di punti a gara. Questo è un grande problema per le difese avversarie perché oggettivamente in certe giornate Charlie Moore e Payton Willis sono sembrati infermabili anche con la forza bruta. Se Pistoia vuole provare a superare il primo turno e sognare la coppa, questi due devono necessariamente fare i fenomeni, altrimenti i toscani hanno poche chance di vittoria, non solo contro Venezia, ma anche contro Treviso, Brindisi e Pesaro.

Sanno come si battono le big

Come detto in precedenza, in campionato hanno già battuto diverse big, una su tutte l’Olimpia Milano. Ma non solo perché all’andata hanno sconfitto la Reyer Venezia e successivamente anche Tortona e Sassari sono andate KO contro i biancorossi. Per questo è una squadra davvero temibile e il modo peggiore per affrontarla è sottovalutarla. Tanto ruoterà attorno alla presenza o meno di Jordon Varnado ma anche solo Charlie Moore e Payton Willis possono fare miracoli.

Leggi anche: 3 motivi per cui l’Olimpia Milano potrebbe vincere la Coppa Italia 2024