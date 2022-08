3 squadre italiane che potrebbero essere 3 franchigie NBA pt. 2

Siamo al secondo appuntamento di questa rubrica dove “equipariamo” delle squadre che giocano in Italia a delle franchigie NBA. Vedendo il sentiment del primo episodio, abbiamo notato che c’è chi ha particolarmente apprezzato questa mini-rubrica e chi invece ci ha riempito di insulti. Naturalmente questo era l’obiettivo: creare un appuntamento segmentante e non la solita rubrichetta senza un minimo di pepe.

Oggi parliamo di 4 team, 2 che sono in Italia e 2 che sono in NBA, che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana e americana e di 2 squadre che, a un certo punto sono diventate famose, ma nessuno ha capito come sia accaduto ciò.

Chicago Bulls – Pallacanestro Varese

Partiamo dai colori sociali: entrambe le compagini sono biancorosse. Ma questo è solo un piccolo dettaglio. Sia la franchigia dell’Illinois sia i prealpini hanno vinto tanto ed entrambe sono legate a quelli che vengono definiti i GOAT delle rispettive nazioni: Michael Jordan e Dino Meneghin. Ok, il concetto di Greatest Of All Time è tutto da definire perché c’è chi pensa che LeBron James e Danilo Gallinari siano più forti di “His Airness” e “Menego senior”, però è indubbio che entrambi abbiano segnato la storia di questo sport. Infine, sia i Bulls sia Varese sono più di 20 anni che non vincono nulla e vivacchiano tra la zona salvezza e il primo turno playoff, tranne qualche lampo qua e là.

New York Knicks – Pallacanestro Cantù

New York e Cantù, intese come città, non c’entrano nulla. Ma nulla proprio. La prima è una delle metropoli più grandi al mondo, la seconda è/era una piccola/grande bottega di falegnami che si è più volte conquistata l’Europa. E allora perché le associamo? Tutte e due sono molto popolari nelle rispettive nazioni, negli anni Settanta-Ottanta, in Italia, se non si voleva tifare per le favoritissime Varese e Milano, ci si schierava al fianco di Cantù. Ed entrambe sono ancora oggi amatissime dai propri tifosi, nonostante negli ultimi 40 anni abbiano vinto quasi nulla (i NYK non vincono un titolo dal 1973 e non arrivano alle Finals dal 1999). Eppure Madison Squadre Garden e Pianella/PalaDesio sono sempre pieni, ci ricordiamo le oltre 5000 persone per una gara-4 di finale playoff di Serie A2. Pensate cosa sarebbe potuto accadere se fosse stata una finale Scudetto a Desio…

Toronto Raptors – Vanoli Cremona

Questa associazione è davvero molto carina. Sono due società che fino a metà degli anni Novanta non esistevano. Per davvero. Toronto è stata fondata nel 1995, Cremona, che al tempo si chiamava Soresina, nel 1999, e divenne Cremona solo nel 2009. Avendo una storia così breve, entrambe non hanno praticamente mai vinto nulla. Ma i due successi delle due compagini sono stati tanto inattesi quanto stupendi. Kawhi Leonard non ci voleva andare a Toronto, ve lo ricordate il cinema che fece a San Antonio, saltando un’intera stagione, voleva il caldo della California, non il freddo dell’Ontario. E allora Travis Diener? Quello non pensava nemmeno che avrebbe più giocato a basket, nel 2014 si era ritirato. Beh, Leonard e Diener hanno regalato la gioia più grande alle due società, in maniera del tutto inaspettata!