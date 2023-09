3+1 Nazionali che ci hanno stupiti in questo Mondiale

Il Mondiale 2023 è terminato la scorsa domenica ma non è ancora finito il tempo dei bilanci delle Nazionali che ci hanno stupiti. In questo articolo parleremo delle 3+1 squadre che hanno fatto meglio di quello che ci saremmo aspettati ai nastri di partenza della competizione.

Qui di seguito trovate le Nazionali che ci hanno stupiti maggiormente in questo Mondiale, ordinate dalle sorprese meno sorprese alla sorpresa per eccellenza.

Serbia e Germania

Ci saremmo mai razionalmente immaginati di vedere la Serbia in finale mondiale e la Germania Campione del Mondo a Ferragosto? Diciamoci la verità: no. Sicuramente erano delle Nazionali con ottime individualità e due stelle affermatissime in NBA, Bogdan Bogdanovic e Dennis Schroder, ma il Canada, l’Australia e soprattutto Team USA ne avevano molte di più. Avevamo immaginato che entrambe le squadre sarebbero potute andare a medaglia però non dimentichiamoci che la Serbia ha fallito nel 2021 e ha fallito nel 2022 e la Germania è comunque una squadra con poca tradizione cestistica e guidata da 2 ragazzi giovani, uno giovanissimo, i fratelli Wagner, e un capitano che non si è sempre dimostrato solido mentalmente nella sua carriera cestistica. Complimenti a loro per questi 2 metalli preziosissimi e che invidiamo tantissimo!

Sud Sudan

Il Sud Sudan è lo Stato più giovane del mondo e che ha una federazione cestistica da un decennio. Eppure probabilmente con un po’ di fortuna all’esordio con Porto Rico, gara che è andata all’overtime, avrebbero potuto centrare una qualificazione al 2° girone e lottare per un posto tra le prime 16 al mondo. I giocatori c’erano, sapevamo che non era Angola, giusto per dirne una, Carlik Jones è un giocatore che veleggia tra l’NBA e la G-League da un paio di anni, però sono riusciti nell’impresa di chiudere davanti alla Francia, indubbiamente la più grande delusione di questa competizione. E poi il discorso celebrativo della qualificazione alle Olimpiadi di Royal Ivey, il commissario tecnico sudsudanese, è stato davvero da pelle d’oca, uno dei più belli degli ultimi anni!

Lettonia

Iniziamo con un nome e un cognome: Luca Banchi. Il coach grossetano ha accettato la sfida lettone 2 anni e mezzo fa e a quel tempo non credeva che avrebbe mai potuto chiudere 5° a un Mondiale e ad arrivare ad avere il tiro che li avrebbe potuti portare in Semifinale. Ma nemmeno avrebbe immaginato in quel momento di sconfiggere Francia, Spagna e Brasile senza Kristaps Porzingis, con gli iberici e i sudamericani battuti anche senza Dairis Bertans. Si è trattato di un vero miracolo sportivo, condotto da una Nazione che conta solo circa 2 milioni di abitanti, tutti appassionatissimi di basket. Ma che non sarebbe potuto accadere se il 25 marzo 2021, un coach nato in Maremma nel 1965, non avesse deciso di credere a questa follia.

