35° Torneo Cadetti – Trofeo Bruna Malaguti: i risultati della prima giornata

Dopo una lunga attesa, si è finalmente alzato il sipario sulla trentacinquesima edizione del “Torneo Cadetti – Trofeo Bruna Malaguti”. A conquistare il primo successo della manifestazione, al PalaSavena, è stata la VIS Ferrara 2008, che si è imposta per 86-74 su una mai doma Victoria Libertas Pesaro. Vittorie ancor più nette per l’Orange 1 Bassano, che ha sconfitto la Don Bosco Livorno 95-44, e per GranTorino Draft (finalista dello scorso anno), che ha battuto OneTeam Forlì 103-77. Bene anche la BSL San Lazzaro padrona di casa che, con addosso la casacca realizzata appositamente per la kermesse e griffata REL Carburanti, ha avuto la meglio in rimonta su Moncalieri (91-80), mentre la Virtus Bologna ha regolato l’Umana Reyer Venezia con un perentorio 95-58. Infine, sono arrivati il successo sul filo di lana della Stella EBK Roma sulla Fortitudo Academy Bologna (77-75) e gli esordi assoluti di Ibam Munich e Fortititudo Francavilla: la compagine tedesca ha piegato 68-65 l’Apu Udine, mentre i pugliesi sono stati sconfitti 84-67 dalla Pallacanestro Reggiana.