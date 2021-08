Damian Lillard era stato fortemente legato ai Los Angeles Lakers e a LeBron James all’inizio dell’offseason NBA. E per una buona ragione. Dopotutto molte delle sue azioni hanno indicato o suscitato l’idea di voler essere scambiato ai Los Angeles Lakers. Ora però, sebbene il futuro di Lillard con i Portland Trail Blazers continui a essere incerto, ha chiarito una cosa: non giocherà per i Lakers a breve.

Durante la sua intervista con Complex News, Dame ha parlato della sua risposta a un fan che ha chiesto alla gente quanto sono disposti a scommettere che Lillard avrebbe giocato con i Lakers prima dell’inizio della stagione 2020-2021. Lillard ha praticamente annullato ogni possibilità di unirsi ai Lakers in NBA dicendo che commetterebbe un milione e questa volta ha dato una ragione per questa frase.

“Ha detto ‘Scommetterei con chiunque che quando la stagione inizierà, Dame giocherà per i Lakers'”, ha ricordato Lillard. “I Lakers hanno appena preso via trade Russell Westbrook, quindi non giocherò per i Lakers. Giochiamo nella stessa posizione, posso anche scommettere un milione che non andrò a Los Angeles”.

I Lakers hanno sprecato la loro possibilità di aggiungere Damian Lillard? Forse, ma è improbabile dato che Dame rimane insicuro del suo futuro con i Trail Blazers. È chiaro che vuole rimanere a Portland, anche se il suo problema è se sarà in grado di competere per il campionato prima o poi.