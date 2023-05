41 serie vinte per LeBron ai playoff: nessuno come lui nella storia NBA

La stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, possiede già molti record dei playoff NBA con i suoi 20 anni di carriera. Questa notte, però, ne ha aggiunto un altro con un’impresa che sarebbe stata difficile da superare per chiunque altro.

Sconfiggendo i Golden State Warriors in gara-6 e vincendo la serie 4 a 2, James ha ufficialmente rotto il legame con Derek Fisher per il maggior numero di vittorie post-stagionali nella storia della NBA. La vittoria sui Dubs è la 41esima se si parla di serie per LeBron in post season.

Nessun giocatore attivo attuale è nemmeno a 30. Andre Iguodala è il giocatore più vicino con 26. Per riferimento, il compianto Kobe Bryant ha vinto 33 serie in tutta la sua carriera, mentre il grande Kareem Abdul-Jabbar ne ha totalizzate 37, per Hoops Hype.

MORE HISTORY FOR THE KING 👑 pic.twitter.com/GvV6PervSc — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 13, 2023

È sicuramente un traguardo incredibile da raggiungere per LeBron James nei playoff NBA ed è qualcosa che probabilmente non verrà battuto tanto presto. È anche un’altra prova non solo della longevità di LeBron, ma anche del suo dominio infinito. Quanti giocatori possono continuare a guidare una squadra e dominare in NBA a 38 anni?

LeBron James ha un’altra possibilità di aggiungere altro alle sue vittorie nella serie post-stagionali quando i Lakers affrontano i Denver Nuggets nelle finali della Western Conference. Ma non sarà per niente facile.

