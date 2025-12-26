5 icone assolute del basket NBA tra record e imprese straordinarie

Racchiudere la storia della pallacanestro in soli 5 leggendari giocatori è un’impresa assai ardua, perché il romanzo del basket nato in una palestra come allenamento del football americano, nel lontano 1891 in Massachusetts, oggi è uno degli sport più acclamati e seguiti nel mondo. Il basket presenta un ricco palinsesto bet per ogni Nazione, più le competizioni internazionali, l’Eurolega, i classici Mondiali e naturalmente la NBA.

Chi sono le 5 icone assolute del basket NBA che tra record e imprese straordinarie sono entrati nell’immaginario pop a livello planetario? Scopriamolo subito nei prossimi paragrafi.

Kobe Bryant

Questo campione è passato anche in Italia negli anni ‘90 e poi è volato in NBA per vincere 5 titoli e giocare una partita da 81 punti nel 2006, arrivando a diventare il secondo cestista per numero di punti segnati in un solo match, nella storia di questo sport. Sono 20 anni di carriera nei Lakers e il suo simbolo il Black Mamba che lo rendeva il più spietato nell’immaginario collettivo e in campo.

Chamberlain: il mostro da 100 punti in un match

Avete letto bene, non sono pochi gli esperti che non ci credono ancora oggi, ma nel 1962 Wilt Chamberlain segnò 100 punti in un solo match, cambiando per sempre la storia del basket. La sua media realizzativa di 30.07 punti per match è inferiore soltanto a un giocatore (tra poco scopriremo chi è) e nella stagione dei 100 punti arrivà a segnare una media realizzativa di oltre 50 punti per gara.

Sua Maestà Michael Jordan

Abbiamo parlato di acclamazione ed eccolo, il migliore secondo il pubblico malato di basket, l’unico in grado di volare e probabilmente il primo a farlo dalla linea del tiro libero: Michael Jordan.

Il suo volo nel 1988 all’All Star Game ha aperto le porte al basket, che è diventato un fenomeno di costume e negli Stati Uniti, un vero spettacolo a 360 gradi durante ogni match. Jordan detiene una valanga di record, ma il più importante riguarda la migliore media realizzativa in assoluto per un cestista che abbia disputato più di 1000 partite: 30,12 punti per match.

James LeBron: il record di punti all time

La sua carriera è cominciata nel 2003 e James LeBron è ancora oggi presente nel palinsesto statistico delle scommesse basket NBA 2025/2026 con il suo record all time di punti realizzati, che raggiungono quota 42406. Questa ala è la prova vivente che longevità e perfezione possano coesistere a lungo, infatti, LeBron è l’unico giocatore che prende parte alla top 5 all time per punti totali realizzati, assist e palle recuperate. Mentre Jordan è il migliore, LeBron è in costante evoluzione.

Kareem Abdul Jabbar

Questo cestista ha fissato il record di punti realizzati nelle classifiche all time nel 1988 ed è durato fino al 2023, quando Lebron ha sfondato il muro dei 38387 punti. Ha vinto 6 titoli NBA ed è uno dei cestisti più iconici che, ancora oggi, è il simbolo del basket non solo americano, ma mondiale.