5 statistiche folli dell’incredibile gara di Embiid contro Utah

Pochissime persone hanno mai dominato una partita di basket come ha fatto Joel Embiid con i Philadelphia 76ers questa notte.

Nella vittoria per 105 a 98 dei Sixers sugli Utah Jazz, Embiid ha messo insieme una delle più grandi esibizioni che abbiamo mai visto. Ha chiuso con 59 punti, sembrava davvero inarrestabile. Esaminiamo alcune delle statistiche più folli della masterclass di Joel Embiid.

5. Nuovo career high per Joel Embiid

Embiid ha superato il suo precedente record in carriera di 50 punti, che ha fatto più volte, con 59 punti, tirando 19 su 28 dal campo, 1 su 5 dalla lunga distanza e 20 su 24 ai liberi. Ha appena sfiorato il sessantello, che solo Allen Iverson e Wilt Chamberlain hanno mai superato nella storia dei Sixers.

4. Dominio del 4° quarto

Joel Embiid ha segnato 26 punti e bloccato 5 tiri solo nel quarto quarto. Nel corso dell’intero match, quelle statistiche sarebbero state una solida prestazione per il lungo dei Sixers. Contro i Jazz, lo ha fatto in 11 minuti. Dire che Embiid è stato Philadelphia nella cornice finale non è esagerato. Ha segnato tutti i punti tranne 1 dei loro 27 nel quarto periodo e ha distrutto i Utah, che ne hanno messi 20 a referto. Il tiro libero di Danuel House Jr. è stato l’unico punto non di Embiid che i Sixers hanno realizzato nei momenti critici contro la squadra più calda del campionato.

76ers in the 4th quarter

Joel Embiid: 26 points, 7-8 FG, 12-15 FT

Everyone else: 1 point, 0-9 FG, 1-2 FT — Micah Adams (@MicahAdams13) November 14, 2022

3. Maestro della regia

Sembrava che i passaggi non sarebbero stati una delle stats in cui Embiid avrebbe brillato dopo aver perso 5 palle nel primo tempo. Tuttavia, non ha commesso turnover per il resto del percorso. Quella è la sua parte preferita della performance ultraterrena dell’ex prima scelta assoluta.

Embiid on his favorite moment from his performance tonight: “Zero turnovers in the second half.” — Austin Krell (@NBAKrell) November 14, 2022

2. La seconda notte di un back-to-back

Joel Embiid non era nemmeno sicuro di giocare contro i Jazz dopo aver giocato la notte precedente contro gli Atlanta Hawks. Ha detto che il piano era di lasciarlo a riposo questa notte ma alla fine è stato saggio farlo giocare. Questa gara è stata storica e straordinaria. Ma che arrivi il giorno successivo dopo una prestazione da 42 punti, 10 rimbalzi e 6 assist… è semplicemente pazzesco.

1. Mai fatto prima

Il semplice fatto che l’incredibile notte di Joel Embiid non è mai stata vista prima nella storia della NBA (almeno da quando le stoppate sono diventate una statistica ufficiale). L’inizio infausto della stagione della superstar dei Sixers è storia e ora lo è anche la sua esibizione del 13 novembre 2022.

Per @StatsWilliams, Joel Embiid is the first person to have at least 50 points, 10 rebounds, five assists and five blocks in a game since stats became an official stat 50 years ago. — Tim Bontemps (@TimBontemps) November 14, 2022

