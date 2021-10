A Istanbul non c’è partita: il Fener schianta Kazan

Fenerbahce BEKO Istanbul – UNICS Kazan 80-41

(21-8; 23-14; 17-5; 19-14)

Seconda vittoria stagionale in Eurolega per il Fenerbahce che batte agevolmente per 80-41 l’UNICS Kazan, che rimane così nei bassifondi della classifica con una vittoria e tre sconfitte.

L’equilibrio dura solo 4′ (7-7) e i turchi provano subito a prendere in mano le redini del match: Polonara,Shayok e Vesely firmano il primo allungo dei padroni di casa che si portano sul 15-7. Brown firma il -7, ma l’inerzia del match rimane nelle mani del Fener, che chiude il primo quarto avanti 21-8.

Nel secondo periodo la musica non cambia e la tripla di De Colo al 13′ vale il +17: 28-11. Kazan non riesce a trovare il fondo della retina e il Fenerbahce ne approfitta per scappar via: 33-11. Canaan e Brown provano a ridurre il gap portando i russi sul -17, ma la reazione del Fenerbahce non si fa attendere e con un contro parziale di 11-2 Booker e compagni si portano sul massimo vantaggio: 44-18. Il quarto scivola via senza nessuna particolare emozione e si va all’intervallo sul 44-22.

Al ritorno dagli spogliatoi, l’UNICS realizza un solo punto in più di 8′ e il Fener ne approfitta per chiudere definitivamente il match: 59-23 al 28′. Brown e Jekiri realizzano i punti del -32, poi Gudurić chiude il quarto sul 61-27.

Il quarto periodo è autentico garbage time e il Fenerbahce vince 80-41.

Fenerbahce BEKO Istanbul: Shayok 17, Boooker 16, De Colo 13

UNICS Kazan: Canaan 10, Brown L. 8, Hezonja e Spissu 5,