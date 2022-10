A LeBron James basta una sola partita per battere l’ennesimo record di longevità

Nella notte è ricominciata la stagione NBA.

I Golden State Warriors hanno battuto 123-109 i Los Angeles Lakers nella gara che ha seguito la consegna degli anelli ai campioni in carica. LeBron James è stato il migliore dei gialloviola, pur non riuscendo a evitare la sconfitta.

LBJ ha esordito con 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist in 35 minuti sul parquet. Numeri che gli sono bastati per superare, al primo colpo, l’ennesimo record di longevità di una carriere straordinaria. LeBron è diventato il terzo giocatore nella storia a segnare almeno 30 punti nella sua 20a stagione da professionista.

Prima di lui ci erano riusciti Kobe Bryant per sei volte e Dirk Nowitzki in una sola occasione. LeBron, perciò, mettendo a referto altri sei trentelli in questa stagione supererebbe il Black Mamba in questa speciale classifica. Impresa che al momento appare tutt’altro che impossibile, considerato come è partita l’annata.