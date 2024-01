A lezione di basket per diventare campioni

Giocare a basket: una passione importante, diventare campioni? Un sogno di tanti giovanissimi, per poter sperare di essere notato ed entrare in squadre di prestigio allenamento e studio sono fondamentali. Sì il basket è un gioco tra i più belli ed educativi che esistano, ha una storia importante e vanta anche oggi campionati ed incontri interessantissimi. Certo arrivare ad alti livelli è difficile ma si possono prendere lezioni private di basket per migliorare le proprie capacità sportive. Sono tantissimi coloro che prendono lezioni private di questo bellissimo sport. I motivi sono tanti: alcuni legati al mondo scolastico, in particolare se si segue il liceo sportivo, altre volte, invece, per approfondire e migliorare le proprie capacità.

Basket: storia e fenomeno di un gioco da campioni

Uno sport le cui radici iniziano ad essere antiche, nasce nel 1890 in America grazie ad un insegnante di ginnastica statunitense. Per la prima volta, appare alle Olimpiadi del 1936 e dal giorno diventa lo sport più praticato al mondo, capace persino di essere uno dei migliori modi di praticare integrazione .

Oggi comunque si tratta di uno sport molto praticato. Negli USA, ad esempio, esiste il maggior campionato detto NBA.In Italia è uno degli sport di squadra più giocati in modo spontaneo o organizzato, a organizzare incontri, campionati, squadre e quanto altro, dalle nostre parti, la Legabasket nata nel 1966 cura l’organizzazione dei tornei di Serie insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Ad oggi questo gioco di squadra sta diventando sempre più globale, il talento non è mai stato così tanto diffuso come oggi ed è in questo periodo storico che nascono campioni sempre più bravi, sempre più invincibili, prestanti ed alti. Non di rado osservare i match delle serie più note sembra di avere a che fare con dei giganti.. L’apertura dell’NBA verso il resto del mondo nei primi anni 2000 ha prodotto una crescita importante anche in zone del Pianeta dove non si sarebbe mai pensato di poter trovare appassionati e giocatori. Basta pensare al Sudan o, ad esempio, al misterioso fattore per cui nelle Filippine la passione per il canestro è seconda al mondo e subito dopo arriva il Giappone.

Campioni per sempre

A dare lezione di basket spesso sono i campioni come nel caso di Davide Lamma ex campione di pallacanestro oggi cestista capace di dare lezione di gruppo o individuale, ma anche private ed estive a chi vuole conoscere meglio il gioco, allenarsi, implementare e migliorare il proprio modo di giocare e perché no coprire alcune lacune.

Andare a ripetizione di basket è sicuramente importante e formativo: sebbene si tratti di uno sport di gruppo, le lezioni individuali sono importantissime per rafforzare l’atleta e non solo, infatti è sempre da tenere in conto che lo sport è una medicina per la mente e per il corpo ed è fondamentale. Nel basket poi entrano in campo tantissimi muscoli, articolazioni e moltissima intelligenza. Sembra un gioco semplice ma non lo è! Proprio perché non è un gioco qualsiasi possiamo sicuramente affermare che si tratta di qualcosa di molto più complesso del calcio, ad esempio.

In genere il basket è poco seguito dalle scuole italiane, ad esempio, ormai però è una disciplina molto nota ed amata tanto è vero che esistono persino percorsi estivi per i bambini.

Dicono che il gioco del basket sia il più bello del mondo, il più sociale e socievole, quello dove il gruppo e l’armonia conta maggiormente, intanto non di rado parlando con chi è appassionato o pratica il gioco viene citato il il rumore della palla che rimbalza per terra come il suono più bello del mondo o il particolare suono fatto dalle scarpe sul parquet, per molti invece quello che conta è la gioia ed il divertimento nello strappare il pallone all’avversario ed arriva al canestro, la sfida, l’adrenalina, la passione che si porta avanti per sempre.

Il gioco del basket, è vero, non può prevedere che tutti diventino campioni ma è anche noto che ha una potenza importante sotto il profilo psicologico. Rafforza e rende più sicuri chi gioca sin dalla tenera età lasciando, a differenza di altre attività, la voglia di seguire lo sport per sempre anche quando non si rincorre più il pallone o saltare al canestro diventa difficoltoso.

