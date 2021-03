A Luka Doncic non è piaciuto l’arbitraggio della partita contro i Los Angeles Clippers

I Los Angeles Clippers hanno battuto 109-99 i Dallas Mavericks al termine di una gara caratterizzata da pochissimi tiri liberi: 9/11 per i biancorossi e 4/5 per i Mavs.

Una conduzione di gara che non sembra essere piaciuta molto a Luka Doncic, il quale però si è trincerato dietro il silenzio per evitare di incorrere in sanzioni: “Non dirà nulla, non voglio beccarmi una multa”.

“I’m not going to say anything. I’m not going to try to get fined,” Doncic says when asked about Mavs’ franchise-record-low-tying five free-throw attempts.

— Brad Townsend (@townbrad) March 16, 2021