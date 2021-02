A Magic Johnson non è proprio piaciuto il Super Bowl di questa notte

Tom Brady ha vinto di nuovo il Super Bowl nonostante abbia 43 anni. Il fenomeno della NFL ha ricevuto moltissimi complimenti da diversi giocatori NBA in attività e ritirati dopo il suo ultimo successo nel Super Bowl. Tuttavia, Magic Johnson ha ammesso di essersi annoiato, tanto da smettere di guardare la partita che ha incoronato i Tampa Bay Buccaneers.

I have to admit…I turned away because the game was boring and disappointing. 🤦🏿

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 8, 2021