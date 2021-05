A Malcolm Delaney non piace il possibile nuovo calendario dei Playoff LBA

Settimana scorsa si era iniziata a palesare la possibilità di modificare il calendario dei Playoff di LBA per l’Olimpia Milano. Ora che i meneghini si sono qualificati alle Final Four di Colonia di fine maggio, questi cambiamenti sono quasi ufficiali. Milano, in particolare, dovrà giocare per 4 volte in back-to-back durante i Playoff: una volta ai quarti, una volta in semifinale e addirittura 2 volte in finale, se dovesse arrivarci. L’idea non è particolarmente piaciuta a Malcolm Delaney.

L’americano ha appreso via Twitter che in Liga ACB hanno deciso di “accorciare” le Finali al meglio delle 3 partite: in Italia si giocano al meglio delle 7 (e al meglio delle 5 i turni precedenti). Secondo Delaney, tutti i campionati dovrebbero imitare quello spagnolo e ridurre il numero di partite dei Playoff, parere che ha trovato anche il favore di un altro americano, Peyton Siva Jr. Da lì è nata una conversazione tra i due giocatori, nella quale Delaney ha anche scritto:

Sì, fratello, qui hanno spostato la nostra ultima partita di stagione regolare e i Playoff a causa del Covid. E ora stanno dicendo che forse dovremo giocare in back-to-back due round dei Playoff. È ridicolo.

Yea bro and they pushed our reg season final game and playoffs back some because of covid so now they’re saying we may have to play back to back games in 2 rounds smh. Ridiculous bro https://t.co/5BWlbstteT — malcolm delaney (@foe23) May 5, 2021

Chi glielo dice a Malcolm Delaney che i round in back-to-back potrebbero essere tutti e 3? Milano giocherà le Final Four dal 28 al 30 maggio. I Playoff italiani invece inizieranno il 13 maggio, con la stagione regolare che si concluderà il 10.

