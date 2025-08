Dopo una straordinaria stagione d’esordio in EuroLeague, il Paris Basketball si prepara alla sua seconda annata nella massima competizione europea con un nuovo volto in panchina. A guidare la squadra sarà Francesco Tabellini, 41 anni, allenatore italiano reduce da una stagione vincente con il Nymburk e all’esordio in EuroLega.

Francesco Tabellini succede a Tiago Splitter: “Difesa, identità e vittorie”

David Kahn, presidente del club parigino, ha spiegato a Le Parisien le motivazioni dietro la scelta di Tabellini come successore di Tiago Splitter:

“Le squadre che ha allenato applicano una pressione difensiva come poche altre. Giocano come vogliamo giocare noi: intensi, veloci, aggressivi.”

Una filosofia in linea con l’identità già costruita da Paris Basketball nella scorsa stagione, ma con l’ambizione di alzare ulteriormente l’asticella nella stagione 2025-2026.

Un coach vincente: 57 vittorie in stagione con Nymburk

Kahn ha sottolineato un dato chiave: Tabellini ha vinto 57 partite e ne ha perse solo 8, tra campionato ceco e Basketball Champions League.

“Con un budget da Pro B ha portato Nymburk ai quarti di una competizione europea. Questo attira l’attenzione e guadagna rispetto.”

Kahn: “Diventerà l’allenatore dell’anno in EuroLeague”

Nonostante il cambio in panchina comporti dei rischi, il presidente del Paris Basketball si mostra convinto del valore del nuovo coach:

“Ogni decisione porta con sé un margine di rischio. Ma sono molto fiducioso: Francesco Tabellini diventerà Coach of the Year in EuroLega, non ho dubbi.”

Una squadra ancora più veloce: Parigi sogna in grande

Oltre al cambio in panchina, Paris Basketball sta costruendo un roster ancor più dinamico, come rivelato dallo stesso Kahn:

“In qualche modo saremo ancora più veloci rispetto alla squadra della scorsa stagione.”

Con un coach ambizioso, una visione tattica precisa e un progetto in crescita, il club parigino si candida a essere una delle sorprese della prossima EuroLeague.

