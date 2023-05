A San Antonio c’è già un drink per Wembanyama: il nome dice tutto

Scoppiata la Webmanyama – Mania a San Antonio.

I caroselli dei tifosi per strada non appena saputo che gli Spurs avranno la prima scelta assoluta al prossimo Draft erano solo un assaggio. La febbre per l’arrivo di Victor Wembanyama è altissima a San Antonio.

Nelle ore immediatamente successive alla Lottery i centralini della franchigia sono stati presi d’assalto per prenotare biglietti e abbonamenti per la prossima stagione. In città, insomma, non si parla d’altro che del baby fenomeno francese.

E neanche i locali di San Antonio sono rimasti a guardare. Il Mudslingers Coffee, infatti, ha deciso di dedicare un drink a Wembanyama. Si tratta di un cocktail a base di kiwi, mela verde e Red Bull. Lo hanno chiamato “The Alien”, proprio perché si pensa (e spera) che Wemby si riveli un “alieno” nel mondo NBA. Il proprietario ha spiegato che si tratta di un cocktail “forte, rinfrescante e pieno di energia, come Wemby”.

L’impressione è che nei prossimi mesi ne vedremo davvero delle belle a San Antonio.