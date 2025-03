A Varese parlano di “Scempio arbitrale” nel match contro Trapani

Una Varese combattiva e coraggiosa sfiora l’impresa in Sicilia, ma deve arrendersi dopo un supplementare a Trapani per 106-93, in una partita con decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. La squadra di Kastritis, nonostante l’emergenza falli e due espulsioni pesanti, ha dimostrato carattere e spirito di sacrificio, uscendo a testa alta da un match che ha il sapore di una vittoria morale.

Record di falli contro Varese

I numeri parlano chiaro: 35 falli fischiati contro la Openjobmetis (record stagionale in Serie A) e ben 44 tiri liberi concessi a Trapani contro i soli 14 assegnati ai lombardi. Un divario che ha pesantemente influenzato l’andamento della gara, rendendo impossibile per Varese chiudere con il roster al completo.

Il match: tra triple, espulsioni e un finale rocambolesco

Varese parte alla grande, grazie a una difesa solida e alla precisione dall’arco, volando anche a +16 nel secondo quarto. Ma l’episodio che cambia la partita è l’espulsione di Jaylen Hands, colpevole di una reazione dopo un duro spintone di Alibegovic. La decisione arbitrale, non rivista all’Instant Replay, priva i biancorossi di un elemento chiave, aprendo la strada alla rimonta siciliana.

Non basta l’eroismo dei prealpini, che rimangono avanti fino ai minuti finali, prima di essere decimati dai falli (fuori Assui, Gray, Mitrou-Long e Alviti) e costretti a giocare con un quintetto inedito. Il cuore di Tyus, con un incredibile canestro a meno di un secondo dalla fine, porta il match all’overtime, ma qui Varese crolla, pagando la fatica e la mancanza di rotazioni.

“Uno scempio arbitrale”

Le testate locali varesine ci hanno tenuto a sottolineare questa disuguaglianza numerica e VareseNoi ha parlato addirittura di uno “Scempio arbitrale. Un’espulsione assurda, un’altra evitabile, una serie di fischi assassini che fanno fuori uno dopo l’altro i biancorossi”. Insomma, i prealpini credono che avrebbero meritato un trattamento da parte dei 3 arbitri in Sicilia.