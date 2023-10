A volte ritornano: Dusko Ivanovic sarà il nuovo coach del Baskonia?

Dusko Ivanovic al Baskonia, una storia d’amore che sembra non dover finire mai. Il coach montenegrino sta per diventare per la quarta volta la guida tecnica dei baschi dopo le esperienze dal 2000 al 2005, dal 2008 al 2012 e dal 2019 al 2021. A riportarlo sono i principali media spagnoli.

Ivanovic si era appena liberato, esonerato dalla Stella Rossa a causa di una partenza non brillantissima. Ma lo storico allenatore classe ’57 non ha fatica a trovare subito un’altra sistemazione, complice la difficile stagione che sta vivendo il Baskonia. Il club blaugrana ha vinto solo una partita su quattro in EuroLega, mentre in campionato è quinto con un record di 4-2. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del cambio di guida tecnica, con l’esonero di Joan Peñarroya, alla guida di Vitoria dall’estate 2022.

Con il Baskonia, Dusko Ivanovic ha vinto per tre volte la Liga ACB (l’ultima nel 2020) e per tre volte la Copa del Rey, mentre nel 2009 fu nominato Miglior Allenatore del campionato spagnolo.