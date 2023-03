Il basket italiano perde un’altra piazza: Ferrara si ritira dal campionato

Un comunicato ufficiale non c’è ancora, ma il sito locale estense.com ha nelle scorse ore anticipato che il Kleb Basket Ferrara si ritirerà dal campionato di Serie A2. I motivi sono, come accade quasi sempre in questi casi, economici. La squadra era scesa in campo per un pelo domenica nonostante due mensilità arretrate ancora mancanti, tra l’altro vincendo in trasferta a Nardò, ma ora ha dovuto alzare bandiera bianca.

Ferrara non si presenterà alla prossima trasferta contro la Fortitudo Bologna, e una volta raggiunte le due sconfitte a tavolino sarà ufficiale la sua estromissione dal campionato. È la fine di una storia, iniziata nel 1982, che ha visto la città estense raggiungere anche la Serie A nella stagione 2008-09. Nella massima serie Ferrara è rimasta due anni, prima di venire nuovamente retrocessa nella allora LegaDue.

Nel 2011 il titolo era poi stato ceduto alla Fortitudo Bologna e a Ferrara era nata una nuova squadra, che aveva raccolto l’eredità del club precedente tornando, nel giro di 3 anni, in Serie A2. Chissà se anche questa volta, dalle sue ceneri, nascerà una nuova formazione nel capoluogo emiliano.

Foto: Kleb Basket Ferrara