Aaron Gordon ci ha già ripensato sulla richiesta di trade agli Orlando Magic?

Il futuro di Aaron Gordon probabilmente verrà deciso nelle ultime ore prima della trade deadline di oggi, fissata per le ore 21 italiane. L’ala degli Orlando Magic nei giorni scorsi ha chiesto la cessione alla franchigia, parlandone anche pubblicamente e dicendosi “frustrato” per l’attuale situazione.

Secondo Adrian Wojnarowski, però, Gordon starebbe già cambiando idea e pensando di “annullare” la sua richiesta alla dirigenza, che comunque avrà facoltà di scambiarlo in ogni caso, anche contro il suo volere. Sul giocatore negli ultimi giorni si è registrato l’interesse in particolare di Houston e Boston, ma anche di Minnesota e Portland tra le altre. Secondo Mark Murphy, giornalista che segue i Celtics, l’offerta biancoverde non includerebbe Marcus Smart come invece si era ipotizzato nei giorni scorsi: nella eventuale trade Orlando otterrebbe una scelta del primo turno al Draft e un giovane (probabilmente uno tra Pritchard, Nesmith, Langford ed Edwards).

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.