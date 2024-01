Aaron Gordon ha raccontato com’è stato aggredito dal proprio cane

Settimana scorsa Aaron Gordon, proprio il giorno di Natale, era stato morso dal proprio cane Rottweiler in faccia e sulla mano destra, quella con cui tira. Le condizioni del giocatore dei Denver Nuggets non erano certo critiche, ma gli erano stati applicati 21 punti di sutura in totale. Gordon è tornato ad allenarsi con la squadra ieri e probabilmente sarà a disposizione per una delle prossime partite. “Ho già giocato con dei punti sulla mano” ha dichiarato il giocatore.

Intervistato dal Denver Post, Gordon ha raccontato nelle scorse ore com’è avvenuto l’incidente che lo ha visto coinvolto. “Amo i cani, sono cresciuto con i cani per tutta la vita. Ma siccome siamo spesso in trasferta, mio papà si sta prendendo cura del mio cane, quindi non posso addestrarlo personalmente… Mi sento bene, va tutto bene” ha dichiarato Gordon.

Poi il giocatore è entrato nel dettaglio dell’episodio: “Penso che sia un po’ imbarazzante, ma non così imbarazzante da non poterne parlare. Non bevo molto durante la stagione, ma a Natale probabilmente ho bevuto un po’ troppo eggnog. Ero in casa che giocavo energicamente col mio cane e credo che lui si sia un po’ agitato ed ha iniziato a mordermi. Mi ha dato un morso, io stavo cercando di togliermelo di dosso e mi ha morso la mano. Stavo facendo lo stupido col mio cane, e alla fine ne ho pagato le conseguenze. È un infortunio stupido, ho dovuto saltare un paio di partite e stare lontano dalla squadra. Rimanere in ospedale e ricevere dei punti non è mai divertente. Ero dispiaciuto perché stavo rubando tempo ai dottori che magari si sarebbero potuti occupare di casi più seri del mio. Mi sento un po’ stupido, ma va tutto bene”.

Aaron Gordon ci ha comunque tenuto a dire che il suo Rottweiler è “un bravo cane, molto dolce e affettuoso”. Nessun rancore, insomma.