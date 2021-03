Aaron Gordon in partenza da Orlando: le possibili destinazioni

In NBA, la trade deadline del 25 Marzo è sempre più vicina ed i nomi caldi sono molti: ad essi si aggiunge quello di Aaron Gordon, che sembra essere in uscita dagli Orlando Magic.

Come riporta Shams Charania del The Athletic, l’ala classe 1995 avrebbe come primi pretendenti i Minnesota Timberwolves e i Portland TrailBlazers, mentre Jake Fischer di BleacherReport indica i Rockets, i Mavericks, i Nuggets e gli Warriors come favoriti alla corsa per Gordon.

Lo stesso Fischer ha scritto di come all’inizio di Febbraio stesse andando in porto uno scambio tra Minnesota ed Orlando, con Rubio e scelte ai Magic e Gordon ai TWolves, mentre prima della trade che ha portato Harden ai Nets, Brooklyn avrebbe proposto uno tra Spencer Dinwiddie o Caris LeVert in cambio di AA00.

