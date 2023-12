Aaron Gordon morso da un cane in faccia e alla mano: 21 punti, è out a tempo indeterminato

Disavventura che poteva trasformarsi in tragedia per Aaron Gordon: il giocatore dei Denver Nuggets il giorno di Natale è stato aggredito da un cane, che lo ha morso sia in faccia che alla mano con cui tira, la destra. Come riportato da Shams Charania le ferite sono significative e hanno richiesto in totale 21 punti di sutura, Gordon sarà out a tempo indeterminato anche se è in “buone condizioni”.

La sensazione è che Gordon avrà bisogno di parecchie settimane per poter tornare a giocare, una vera tegola per i Nuggets. Il giocatore, uno dei pezzi fondamentali per la conquista del titolo nella passata stagione, sta segnando 13.6 punti di media con anche 6.9 rimbalzi e 3.4 assist.