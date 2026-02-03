Abbiamo assistito a una serata di EuroLega TOTALMENTE FOLLE

La prima serata del 26° turno di EuroLega è stata incredibile. Una serie di finali pazzeschi, canestri decisivi allo scadere e risultati clamorosi hanno caratterizzato le nove gare del martedì.

A Dubai l’Olympiacos ha trovato il primo vantaggio a 2′ dalla fine ma è stata ricacciata indietro e sembrava spacciato dopo i due liberi segnati da Kabengele. 3″ però sono bastati a Fournier per insaccare la tripla dell’overtime. In realtà i padroni di casa avrebbero risposto con Bacon ma il suo jumper è arrivato appena dopo la sirena. Nell’overtime Dubai ha vinto grazie a un incredibile parziale di 13-0 negli ultimi due minuti che è valso il 108-98 finale.

Si decide tutto sulla sirena anche a Tel-Aviv, dove il Maccabi supera il Partizan 95-93 grazie al tiro da lontano di Jimmy Clark.

Copione molto simile ad Atene: qui l’eroe del successo del Panathinaikos è l’ex milanese Jerian Grant che gela il Real Madrid 82-81.

A Barcellona, invece, esulta la squadra ospite, vale a dire il Fenerbahce che passa in Catalogna dopo sette anni dall’ultima volta. I turchi scappano fino al +20, i blaugrana vanno vicini a disegnare l’ennesimo colpo di scena della serata ma si fermano fino al -4 (78-82).

L’epilogo non è thriller ma fa notizia anche la vittoria della Stella Rossa Belgrado, la quinta consecutiva. I serbi, dopo le due rullate subite a inizio Gennaio da Valencia e Zalgiris, hanno decisamente cambiato marcia. Ne fa le spese anche l’Hapoel Tel-Aviv, incappato nel terzo ko di seguito (87-75) da quando si è infortunato Bryant.

Momento non facile neanche per il Monaco, battuto per la quarta volta in fila: stavolta il carnefice è lo Zalgiris (104-87).

Tutt’altro che scontata anche la vittoria dell’Efes Istanbul che torna a sorridere dopo nove stop di seguito battendo Valencia 107-90.

Passano quasi in sordina, di fronte a tanti capovolgimenti, l’81-75 del Bayern Monaco su Parigi così come il 109-89 di Milano con il Baskonia.