fournier

Abbiamo assistito a una serata di EuroLega TOTALMENTE FOLLE

Eurolega Europa Home
Roberto CaporilliLascia un Commento su Abbiamo assistito a una serata di EuroLega TOTALMENTE FOLLE

La prima serata del 26° turno di EuroLega è stata incredibile. Una serie di finali pazzeschi, canestri decisivi allo scadere e risultati clamorosi hanno caratterizzato le nove gare del martedì.

A Dubai l’Olympiacos ha trovato il primo vantaggio a 2′ dalla fine ma è stata ricacciata indietro e sembrava spacciato dopo i due liberi segnati da Kabengele. 3″ però sono bastati a Fournier per insaccare la tripla dell’overtime. In realtà i padroni di casa avrebbero risposto con Bacon ma il suo jumper è arrivato appena dopo la sirena. Nell’overtime Dubai ha vinto grazie a un incredibile parziale di 13-0 negli ultimi due minuti che è valso il 108-98 finale.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da EuroLeague (@euroleague)

Si decide tutto sulla sirena anche a Tel-Aviv, dove il Maccabi supera il Partizan 95-93 grazie al tiro da lontano di Jimmy Clark.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da EuroLeague (@euroleague)

Copione molto simile ad Atene: qui l’eroe del successo del Panathinaikos è l’ex milanese Jerian Grant che gela il Real Madrid 82-81.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Panathinaikos BC (@paobcgr)

A Barcellona, invece, esulta la squadra ospite, vale a dire il Fenerbahce che passa in Catalogna dopo sette anni dall’ultima volta. I turchi scappano fino al +20, i blaugrana vanno vicini a disegnare l’ennesimo colpo di scena della serata ma si fermano fino al -4 (78-82).

L’epilogo non è thriller ma fa notizia anche la vittoria della Stella Rossa Belgrado, la quinta consecutiva. I serbi, dopo le due rullate subite a inizio Gennaio da Valencia e Zalgiris, hanno decisamente cambiato marcia. Ne fa le spese anche l’Hapoel Tel-Aviv, incappato nel terzo ko di seguito (87-75) da quando si è infortunato Bryant.

Momento non facile neanche per il Monaco, battuto per la quarta volta in fila: stavolta il carnefice è lo Zalgiris (104-87).

Tutt’altro che scontata anche la vittoria dell’Efes Istanbul che torna a sorridere dopo nove stop di seguito battendo Valencia 107-90.

Passano quasi in sordina, di fronte a tanti capovolgimenti, l’81-75 del Bayern Monaco su Parigi così come il 109-89 di Milano con il Baskonia.

Roberto Caporilli
Latest posts by Roberto Caporilli (see all)

Related Posts

Panathinaikos, Ergin Ataman ha già messo alla porta TJ Shorts?

Redazione BasketUniverso
Dubai

Perché Dubai giocherà alcune partite casalinghe a Sarajevo?

Alessandro Saraceno
Pedro Martinez Ofer Yannay

Tensione in EuroLega per il ritorno a giocare in Israele: scontro social tra Pedro Martinez e Ofer Yannay

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.