Abramo Canka si trasferisce a Wake Forest dopo un anno a UCLA

Non è andata come sperato la stagione da frashman a UCLA per Abramo Canka. Il talento italiano, classe 2002, che in Europa ha giocato con Stella Azzurra, Roseto, Lokomotiv Kuban e Nevezis, non ha trovato spazio nel prestigioso college losangelino, giocando solo 5.5 minuti di media con 1.5 punti segnati a partita.

Per questo motivo Canka ha deciso di cambiare ateneo e nella prossima stagione giocherà a Wake Forest, college che ha coltivato il talento di due leggende come Tim Duncan e Chris Paul. Il college ha presentato con un bellissimo video il talento italiano, che spera di stupire tutti nella prossima stagione e risollevare le sue quotazioni in vista di una futura chance al Draft NBA.