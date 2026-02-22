Accuse di razzismo, polemiche e la vittoria del Panathinaikos: la finale di Coppa di Grecia è il solito cinema

Ieri sera il Panathinaikos ha vinto la Coppa di Grecia sul campo neutro di Creta nel derby eterno con l’Olympiacos, 68-79. La finale è stata segnata, come accade quasi sempre quando sono coinvolte le due squadre di Atene, da diverse polemiche. La più importante (e grave) è legata agli insulti razzisti rivolti daun tifoso biancorosso a Mathias Lessort che, infortunato, stava seguendo la partita in borghese dalla panchina. Allo scoccare dell’intervallo l’uomo si sarebbe posizionato proprio sopra l’ingresso degli spogliatoi, imitando una scimmia con tanto di verso. Il gesto ha ovviamente generato nervosismo, Lessort è andato subito a rivolgersi alla sicurezza chiedendo di cacciare il tifoso dagli spalti. Dal canto suo, però, l’Olympiacos si sarebbe lamentato del fatto che sarebbe stato Lessort a lanciare una banana verso i tifosi del Pireo, dopo averla mangiata: una sorta di provocazione, secondo il club biancorosso.

Un video diffuso sui social e ripreso dallo stesso Lessort comunque inchioda il tifoso razzista, clip commentata così dal giocatore francese del Panathinaikos che ha denunciato il mancato intervento della sicurezza: “Di fronte alla polizia e ai rappresentanti della Lega! L’unica cosa che hanno fatto è stato dirmi di calmarmi mentre questi tizi continuavano e sono rimasti tutta la partita in tribuna… E non era solo una persona, ce n’erano 10-15”.

In front of police officers and league representatives ! Only thing they did was telling ME to calm down while these guys kept goin and stayed the whole game…. And he wasn’t just one guy but 10-15 of them https://t.co/QWZij6jA3i — Mathias Lessort (@ThiasLsf) February 21, 2026

E il campo? Come detto il Panathinaikos ha vinto la sua 22° Coppa di Grecia, la seconda di fila dopo quella dello scorso anno. Nigel Hayes-Davis, l’ultimo arrivato, si è confermato una star segnando 15 punti, miglior marcatore dei suoi, mentre l’Olympiacos ha fatto fatica a tenere il passo anche perché Sasha Vezenkov ha dovuto lasciare il campo alla fine del terzo quarto (con 16 punti segnati già a quel punto) per problemi alla schiena. Hayes-Davis alla fine è stato premiato come MVP della competizione.