“Achille è andato in coma”: stasera il servizio de Le Iene su Polonara

La storia di Achille Polonara, uno dei volti più amati del basket italiano, è diventata nelle ultime settimane un simbolo di lotta e resilienza e verrà raccontata stasera a Le Iene.

Colpito da una forma aggressiva di leucemia, l’ala azzurra è stata sottoposta a un delicato trapianto di midollo osseo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è rimasto ricoverato per oltre un mese.

L’intervento è stato un passaggio fondamentale per affrontare la malattia, ma la fase post-trapianto ha riservato un inatteso e drammatico colpo di scena.

Il coma improvviso: “Achille è andato in coma”

Nonostante il buon esito iniziale del trapianto, le condizioni di Polonara sono precipitate improvvisamente. La notizia del peggioramento è arrivata attraverso un messaggio disperato della moglie Erica, che ha raccontato quei momenti di paura: “Achille è andato in coma”.

Un trombo avrebbe causato una carenza di ossigeno al cervello, portando il giocatore in coma farmacologico. Le sue condizioni erano state definite gravissime, con pochissime possibilità di sopravvivenza.

Dieci giorni dopo: il ritorno alla vita di Achille Polonara

Dopo dieci giorni di coma, è arrivata la notizia che tutti speravano: Achille Polonara è fuori pericolo. Le sue condizioni sono migliorate sensibilmente, e il giocatore ha iniziato un lento ma costante percorso di ripresa.

Fonti vicine alla famiglia confermano che ora “sta abbastanza bene” e che potrebbe lasciare presto l’ospedale Sant’Orsola. La sua battaglia contro la malattia non è ancora conclusa, ma la fase più critica sembra finalmente alle spalle.

Un simbolo di forza e speranza per tutto lo sport italiano

La vicenda di Achille Polonara non è solo una storia di malattia, ma un racconto di coraggio, amore e rinascita. Dalla diagnosi di leucemia al trapianto di midollo, fino al coma e al risveglio, il giocatore marchigiano ha dimostrato la stessa determinazione che lo ha reso uno dei leader della Nazionale italiana di basket.

Oggi il suo ritorno alla vita rappresenta una speranza concreta per chi combatte la stessa battaglia e un messaggio potente per tutto il mondo dello sport: non arrendersi mai, neanche di fronte agli ostacoli più duri.

Il servizio de Le Iene

Il drammatico percorso umano e sportivo di Achille Polonara andrà in onda in un servizio esclusivo di Nicolò De Devitiis, questa sera a Le Iene su Italia 1. Il servizio ricostruirà i momenti più difficili della malattia, il sostegno della famiglia e la lunga lotta contro la leucemia, con testimonianze inedite e un racconto toccante sulla forza del campione.