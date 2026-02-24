Achille Polonara aggiorna sui social dopo l’ultima operazione al cuore

Nella giornata di oggi Achille Polonara si è sottoposto ad un intervento chirurgico, che dovrebbe essere l’ultimo nel suo processo di guarigione dalla leucemia: un’operazione al cuore che fortunatamente è andata bene. Il giocatore ha aggiornato sulle sue condizioni tramite le storie Instagram: “Intervento andato bene! Grazie per i tanti messaggi e per il solito calore”.

Polonara ha affrontato un percorso travagliato negli ultimi mesi, dopo la diagnosi di leucemia mieloide: l’azzurro è anche finito in coma lo scorso autunno, rischiando seriamente la vita in più occasioni. Da qualche mese è fuori dall’ospedale e sta lentamente tornando a una vita quasi normale: il basket per ora poteva attendere, ma Polonara non lo ha perso di vista. Proprio nei giorni scorsi aveva dichiarato di aver puntato il 22 marzo, data del match tra la sua Dinamo Sassari e Milano, come possibile data per tornare a disposizione del club sardo.