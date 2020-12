Achille Polonara è entrato nella storia dell’Eurolega con la prestazione contro il Maccabi

Il suo Baskonia ha perso di misura ieri sera contro il Maccabi Tel-Aviv, ma Achille Polonara ha potuto consolarsi almeno in parte con la propria ottima prestazione: il lungo azzurro, che sta vivendo probabilmente la miglior stagione in carriera, ha chiuso la partita con 15 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate in 35′, per 28 di valutazione.

Le cifre relative ad assist, stoppate, minuti e valutazione sono tutti career-high per Polonara in Eurolega, ma soprattutto il lungo azzurro è anche solo il terzo giocatore nella storia della competizione a concludere una partita con almeno 15 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate dopo due leggende come Dino Radja, nella stagione 2000-01, e Ekpe Udoh, in quella 2016-17.

#EuroLeague players with ≥15 PTS, ≥5 REB, ≥5 AST, ≥5 BLK

in a single game: Dino Radja 2000-01 of @olympiacosbc

Ekpe Udoh 2016-17 of @FBBasketbol

Achille Polonara of @Baskonia today. — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) December 10, 2020

