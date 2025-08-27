Achille Polonara fornisce importanti aggiornamenti sulla sua salute

Achille Polonara ha parlato del suo stato di salute in un’intervista a L’Unione Sarda, dopo il suo ingaggio da parte della Dinamo Sassari.
L’ex Virtus ha innanzitutto spiegato i prossimi step del suo recupero.
Resterò ancora in Spagna per qualche giorno, devo fare degli accertamenti dopo i due cicli di chemioterapia. Sono contento del percorso, i valori migliorano costantemente e mi sento sempre meglio giorno dopo giorno. Tornerò in Italia la prossima settimana, a metà settembre farò il trapianto. Questa patologia è più grave del tumore al testicolo che avevo avuto, in quel caso bastò un ciclo di chemio mentre ora ne sono serviti due e ci sarà il traiano. Servirà più tempo per rimettermi in forma, Sassari non mi mette frette e questo da una parte mi conforta ma dall’altra mi motiva ancora di più a tornare il prima possibile.
Polonara poi ha raccontato come si è sviluppato il suo ritorno in Sardegna.
Non vedo l’ora di tornare in quella che considero casa. Parlavo spesso con Stefano e Francesco Sardara ma anche con coach Bulleri e con il mio ex compagno Jack Devecchi che ora è dirigente. Se ne parlava per scherzo, poi abbiamo capito che c’era una reale volontà reciproca, tutto si è concluso molto spontaneamente nel giro di pochi giorni. I due anni a Sassari sono indimenticabili, Pozzecco portò subito grande entusiasmo e mancò davvero pochissimo per completare un capolavoro.
