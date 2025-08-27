Achille Polonara fornisce importanti aggiornamenti sulla sua salute

Achille Polonara ha parlato del suo stato di salute in un’intervista a L’Unione Sarda, dopo il suo ingaggio da parte della Dinamo Sassari.

L’ex Virtus ha innanzitutto spiegato i prossimi step del suo recupero.

Resterò ancora in Spagna per qualche giorno, devo fare degli accertamenti dopo i due cicli di chemioterapia. Sono contento del percorso, i valori migliorano costantemente e mi sento sempre meglio giorno dopo giorno. Tornerò in Italia la prossima settimana, a metà settembre farò il trapianto. Questa patologia è più grave del tumore al testicolo che avevo avuto, in quel caso bastò un ciclo di chemio mentre ora ne sono serviti due e ci sarà il traiano. Servirà più tempo per rimettermi in forma, Sassari non mi mette frette e questo da una parte mi conforta ma dall’altra mi motiva ancora di più a tornare il prima possibile.