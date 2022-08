Achille Polonara ha spiegato perché ha scelto l’Efes al posto della Virtus Bologna

In più di un’occasione, negli ultimi due mesi, Achille Polonara è sembrato prossimo a firmare con la Virtus Bologna. Dopo tre stagioni all’estero, due al Baskonia e una al Fenerbahçe, e ottimi numeri in EuroLega, l’azzurro pareva pronto a tornare nel nostro campionato. Alla fine però si è inserito l’Efes, bicampione d’EuroLega in carica, e Polonara non ha potuto dire di no. Il lungo ex Reggio Emilia e Sassari ha quindi accettato la proposta dell’Efes, che ha allestito un roster per tentare il Three-peat.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Polonara ha spiegato perché ha preferito l’Efes alla Virtus Bologna:

Quando Ataman mi ha chiamato e mi ha spiegato in un italiano fluente perché mi volesse all’Efes per difendere il titolo di EuroLega, era molto difficile rifiutare. Sono stato molto vicino a firmare con la Virtus, ma poter essere compagno di squadra di Vasilije Micic e Shane Larkin mi ha tolto ogni dubbio.

Insomma Ataman, che ha allenato in Italia con Siena e la Fortitudo Bologna a inizio anni 2000, è stato fondamentale nella scelta di Achille Polonara insieme alla permanenza all’Efes delle due guardie, per diverse settimane nei radar NBA.