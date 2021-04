Achille Polonara ha vinto il premio di MVP della settimana di Eurolega

La stagione regolare di Eurolega sta per volgere al termine, con una sola partita mancante, e il Baskonia può ancora sperare in una qualificazione ai Playoff. Tutto si deciderà nella sfida tutta spagnola contro Valencia e in quella tra Zenit San Pietroburgo e Maccabi. Se i baschi dovessero vincere e i russi perdere, per la squadra di Achille Polonara sarebbe ufficiale un posto nei quarti di finale.

Intanto però Polonara, che sta disputando una grandissima stagione, la sua seconda al Baskonia, può godersi un prestigioso premio. L’Eurolega ha scelto il lungo azzurro e Jordan Mickey del Khimki come MVP della settimana di coppa, che è stata composta da un doppio turno.

Polonara è stato protagonista sia nella vittoria contro il Panathinaikos sia nella sconfitta all’OT contro l’Efes. In Grecia, l’ex Sassari ha realizzato una doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, aggiungendo 4 assist e 3 recuperi. Contro i turchi, in una gara spettacolare, forse una prestazione ancora migliore: 23 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 2 stoppate. Un’altra prova della grande stagione di Polonara, ormai tra i leader del Baskonia e meritevole, secondo Peppe Poeta, di un posto nel miglior quintetto di Eurolega. In questa stagione europea, l’italiano sta mantenendo 12.0 punti e 6.6 rimbalzi di media.

