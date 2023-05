Achille Polonara infortunato, trema anche l’Italbasket?

Infortunio per Achille Polonara dello Zalgiris Kaunas.

L’ala italiana ha chiuso anzitempo gara 1 delle semifinali del campionato lituano con il Liektabelis. Un problema muscolare alla coscia destra nel corso del secondo quarto ha spinto Polonara a dare forfait. L’infortunio non sembrava eccessivamente grave, invece dagli esami strumentali è venuta fuori una parziale lesione muscolare.

Polonara con tutta probabilità non riuscirà a tornare in campo in questa stagione. Non dovrebbero esserci problemi, a meno di complicazioni, per gli appuntamenti dell’estate azzurra che inizierà a luglio inoltrato, in vista dei Mondiali in programma dalla fine di Agosto.

Unfortunately, Achille Polonara is out not only for tonight, but probably for the rest of the season. Get well soon, @ilpupazzo33! 🫶

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 24, 2023