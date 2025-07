Achille Polonara parla della malattia: “Notizia terrificante, perché a me? Sarò il primo tifoso dell’Italia”

Achille Polonara sta combattendo la battaglia più importante della sua vita, contro la leucemia mieloide che lo ha colpito in questi mesi. Il lungo della Virtus Bologna ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui per la prima volta parla in maniera approfondita della sua situazione.

“Tutto è cambiato alla vigilia di Gara-3 della finale Scudetto contro Milano. Quel giorno ho svolto la solita routine di controlli per il cancro che ho avuto e mi hanno fatto una TAC, quello che faccio ogni 6 mesi. Tutto sembrava normale. La sera in hotel mi è salita la febbre e non voleva scendere: era 38.1 °C, quindi ho chiamato il dottore della squadra. Mi ha detto che uno dei valori dei miei test era un po’ basso, quindi ho deciso di tornare a Bologna per fare dei controlli più approfonditi. La mattina dopo ho lasciato la squadra e sono stato ricoverato in ospedale. In un primo momento pensavano fosse mononucleosi, ma poi è arrivata la diagnosi che tutti conoscono: leucemia mieloide” ha raccontato Polonara.

“Ho iniziato a pensare ‘Perché io? Cosa ho fatto di male’. Paragonato a questa malattia, quello che ho avuto in passato non si avvicina nemmeno. Quando ho sentito la parola ‘leucemia’ l’ho associata subito alla morte. È terrificante” ha proseguito il giocatore, prima si soffermarsi sulla Nazionale.

“Mi dispiace molto non poter far parte della squadra, ma ovviamente quest’estate sarò il loro tifoso numero uno. Ho un’altra battaglia da vincere, ma se le cose andranno bene per l’Italia sicuramente mi darà ancora più forza per la mia sfida. Ogni giorno i miei compagni non mi fanno mai sentire solo. Ne sento 2-3 quotidianamente. Per esempio giovedì ho avuto una bella chiacchierata con Gallinari al telefono e ho parlato con Tonut. Ovviamente parlo con Spissu, che per me è come un fratello. Pozzecco mi scrive tutti i giorni, non ha mai smesso di supportarmi. Ho sentito veramente la vicinanza della famiglia azzurra“ ha dichiarato Achille Polonara.

Proprio ieri Pozzecco ha inserito PolonAir nella lista degli Azzurri “a disposizione” per l’estate dell’Italbasket, nonostante chiaramente non potrà scendere in campo. “Lo staff tecnico ha inserito, tra gli atleti a disposizione, anche Polonara. Seppure impossibilitato a rispondere alla convocazione, Achille è e resta parte integrante del gruppo Azzurro” si leggeva nel comunicato ufficiale della FIP.