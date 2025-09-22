polonara

Achille Polonara prima del trapianto: “Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo in campo!”

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Achille Polonara prima del trapianto: “Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo in campo!”

Nelle prossime ore Achille Polonara si sottoporrà al trapianto di midollo osseo alla clinica Sant’Orsola di Bologna, dov’è ricoverato ormai da una settimana. Il giocatore della Dinamo Sassari è stato destinatario di infiniti messaggio di affetto, anche negli ultimi giorni, compreso quello ufficiale dell’EuroLega. Tramite i social proprio dell’EuroLega, Polonara ha quindi voluto ricambiare rispondendo ai messaggi con un video: “Ciao ragazzi, grazie per il supporto e l’amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo! Grazie mille”.

L’augurio è che vada tutto per il meglio e che Polonara possa presto tornare davvero in campo. Per questo d’altronde ha deciso di firmare con Sassari, quando avrebbe tranquillamente rinunciare alla carriera per preservare il proprio fisico, sicuramente debilitato da questi mesi di cure.

Il midollo verrà donato ad Achille Polonara da una ragazza statunitense che si è rivelata compatibile al 90%.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

achille polonara achille virtus bologna

Achille Polonara rivela la data in cui dovrebbe avvenire il trapianto

Alessandro Saraceno
Achille Polonara

Achille Polonara a Le Iene: “Ho pensato di farla finita!”. E c’è una possibile data di ritorno in campo se tutto andrà benissimo…

Alessandro Saraceno
polonara virtus bologna

Italbasket, Polonara carica gli Azzurri: “Mi manca la seconda famiglia, fateci divertire”

Roberto Caporilli

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.