Achille Polonara prima del trapianto: “Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo in campo!”

Nelle prossime ore Achille Polonara si sottoporrà al trapianto di midollo osseo alla clinica Sant’Orsola di Bologna, dov’è ricoverato ormai da una settimana. Il giocatore della Dinamo Sassari è stato destinatario di infiniti messaggio di affetto, anche negli ultimi giorni, compreso quello ufficiale dell’EuroLega. Tramite i social proprio dell’EuroLega, Polonara ha quindi voluto ricambiare rispondendo ai messaggi con un video: “Ciao ragazzi, grazie per il supporto e l’amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo! Grazie mille”.

A message from @ilpupazzo33 to everyone🫶 Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025

L’augurio è che vada tutto per il meglio e che Polonara possa presto tornare davvero in campo. Per questo d’altronde ha deciso di firmare con Sassari, quando avrebbe tranquillamente rinunciare alla carriera per preservare il proprio fisico, sicuramente debilitato da questi mesi di cure.

Il midollo verrà donato ad Achille Polonara da una ragazza statunitense che si è rivelata compatibile al 90%.