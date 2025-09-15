Achille Polonara rivela la data in cui dovrebbe avvenire il trapianto

In una recente intervista rilasciata a Luca Aquino su Il Corriere di Bologna, Achille Polonara ha raccontato come sta affrontando il suo percorso di cura e riabilitazione dalla leucemia mieloide.
“Sto bene, ho passato il weekend con i miei figli perché poi non potrò vederli per un po’ e rimarranno dai nonni. Lunedì farò alcune visite per il trapianto di midollo osseo, poi martedì il ricovero. Il donatore? Una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito. Dopo il ricovero dovrò affrontare un ciclo di chemioterapia di 5-6 giorni. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al 23-24”.
Il sostegno della famiglia e del basket
Il cestista azzurro ha spiegato quanto sia stato importante l’affetto ricevuto in questi mesi difficili:
“Ci sono stati momenti duri, ma l’affetto dimostrato da tante persone mi ha aiutato a rimanere positivo e guardare avanti. Ho ricevuto messaggi e telefonate dal mondo del basket e non solo. Mia moglie e i miei figli mi hanno dato la forza per affrontare questa sfida con ottimismo”.
Polonara ha anche sottolineato il grande supporto arrivato dal mondo della pallacanestro italiana:
“Mi è stato vicinissimo Marco Belinelli, ci siamo sentiti quotidianamente. Anche i miei compagni di Nazionale e coach Gianmarco Pozzecco mi hanno dimostrato un affetto enorme: a mezz’ora da una partita importante non ti aspetti una chiamata dallo spogliatoio, e invece è successo”.
Il messaggio di Polonara ai tifosi
Il percorso di Achille Polonara è un esempio di forza e resilienza. Il suo racconto dimostra come la vicinanza della famiglia, degli amici e dei tifosi possa diventare un motore fondamentale durante la battaglia contro una malattia come la leucemia mieloide.
Per tutti gli aggiornamenti sul recupero di Achille Polonara e sulle prossime tappe del suo percorso di riabilitazione sarà possibile seguire le notizie attraverso i principali canali di informazione sportiva e basket italiano.
