Achille Polonara spiega come ha reagito appena saputo del tumore

Achille Polonara ha raccontato come ha reagito alla notizia del tumore al testicolo.

Appena venuto a conoscenza del suo problema di salute, il cestista della Virtus Bologna ha voluto renderlo pubblico. Una scelta, ha spiegato ad Area 52, dettata dalla volontà di evitare speculazioni sulle sue condizioni.

Appena l’ho saputo, ho voluto subito raccontare cosa mi era capitato, non avevo alcun timore perché non era una mia colpa. Comunicarlo era la cosa migliore, la Virtus ha scritto una nota molto chiara, ho ricevuto tanti messaggi ma se non fosse stata fatta subito chiarezza ne avrei ricevuti molti di più. Mia madre mi ha rimproverato per averlo fatto ma penso fosse la cosa migliore da fare per evitare che si diffondessero notizie imprecise.