Adam Silver ammette: “Format All-Star Game 2025 un ERRORE”

L’NBA sta già pianificando modifiche al format dell’All-Star Game, dopo che l’esperimento del 2025 con il mini-torneo da 40 punti ha ricevuto critiche diffuse. Il Commissioner NBA Adam Silver non ha nascosto la delusione per il risultato finale e ha confermato che il format non ha funzionato come previsto.

“È stato un errore”, ha dichiarato Silver, come riportato da Tim Reynolds.

Nuove modifiche in arrivo per l’All-Star Game 2025

Nonostante il fallimento del nuovo format, l’NBA non si arrende e sta già lavorando per migliorare l’evento del 2026. Silver ha confermato che il network NBC ha grandi aspettative per la prossima edizione, segnale che la lega intende proporre uno spettacolo più coinvolgente.

“Stiamo ripartendo da zero”, ha affermato Silver, sottolineando che la NBA sta esplorando nuovi modi per rendere l’All-Star Game più emozionante e significativo.

Shaq’s OGs vincono il torneo del 2025

Nonostante le critiche al format, l’All-Star Game 2025 ha visto il trionfo del team Shaq’s OGs, guidato da Shaquille O’Neal. La squadra vincente includeva stelle del calibro di:

Jayson Tatum

Kevin Durant

Stephen Curry

James Harden

Damian Lillard

Jaylen Brown

Kyrie Irving

L’NBA è ora chiamata a trovare un nuovo equilibrio tra spettacolo e competitività, con l’obiettivo di riportare l’All-Star Game ai livelli di coinvolgimento che i fan si aspettano. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa di Silver e del suo team per rilanciare uno degli eventi più iconici della lega.