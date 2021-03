Adam Silver bacchetta LeBron James per le sue dichiarazioni contro l’All Star Game

Nelle scorse settimane LeBron James aveva fortemente criticato la scelta della NBA di giocare l’All Star Game anche in questa stagione molto particolare per via del Covid-19.

LBJ aveva definito la cosa “uno schiaffo in faccia ai giocatori”, commento che non è piaciuto per niente al commissioner Adam Silver. Alla richiesta di una risposta all’opinione di LeBron, Silver ha fatto trapelare il suo fastidio: “Rispetto il suo punto di vista ma credo che i panni sporchi vadano lavati in casa“.

Parole con cui il numero uno della NBA ha fatto capire che avrebbe gradito maggiormente un confronto privato sull’argomento, invece che dichiarazioni a mezzo stampa.

Adam Silver on LeBron James saying the All-Star game proceeding was “a slap in the face.” Silver said “I respect his point of view, but it can be issues that can be worked out in the family.”

